Una mujer atendida por inhalación de humo tras incendiarse la cocina en un piso de Gandia
Intentaba, sin éxito, apagar las llamas de la campana extractora que ha sido el foco del siniestro
Una mujer ha tenido que ser atendida en Gandia por inhalación de humo, tras incendiarse la cocina de la vivienda, situada en la avenida de la Mar, en el barrio de Corea, cerca del "Jardinet".
El fuego se ha originado a las diez y media de esta mañana. La mujer intentaba apagar, sin éxito, las llamas de la campana extractora, que ha sido el foco del siniestro.
Hasta el lugar se han desplazado rápidamente dos dotaciones de bomberos y sargento de Gandia, así como patrullas de la Policía Local y de la Policía Nacional, y sanitarios, que han prestado asistencia. Los bomberos han finalizado los trabajos sobre las 11 horas, dando el fuego por extinguido y tras ventilar las habitaciones de la vivienda.
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