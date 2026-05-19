El Chef Amadeo Gandia Billar Club luchará por el título autonómico de División de Honor como campeón de grupo

El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha firmado un brillante cierre de fase regular al proclamarse campeón del grupo A de la Liga Autonómica de División de Honor, la máxima categoría del billar valenciano, logrando así el pase a la esperada Final a Cuatro que se disputará el próximo mes y donde el conjunto gandiense buscará coronarse campeón absoluto de la Comunitat Valenciana.

El equipo consiguió este importante objetivo gracias a dos victorias decisivas en el tramo final de la competición. La primera llegó en casa frente al Paiporta, en un encuentro clave para mantener vivas las opciones de liderato, mientras que la segunda se produjo como visitante ante el Torrent, confirmando el excelente momento deportivo del conjunto.

Estos dos triunfos resultaron fundamentales para asegurar la primera posición del grupo. El Moncada, que terminó como subcampeón del Grupo A, finalizó empatado a puntos con el conjunto gandiense, aunque el Chef Amadeo Gandia Billar Club logró imponerse gracias al average de puntos parciales, criterio que terminó decidiendo el liderato.

Con esta clasificación, el club continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del billar autonómico y afronta ahora una nueva cita histórica con la ilusión de competir por el máximo título regional.

El equipo de segunda del Chef Gandia / Gandia Billar Club

Por otro lado, el equipo de Segunda División también disputó este fin de semana sus dos últimos encuentros de la temporada. Más allá de los resultados, desde el club se destaca especialmente el enorme trabajo realizado por un equipo formado por los jóvenes jugadores de la escuela, quienes han demostrado compromiso, aprendizaje constante y una gran evolución competitiva durante toda la liga.

La temporada ha servido para seguir construyendo una sólida base de futuro para el club, permitiendo que los jóvenes talentos continúen adquiriendo experiencia y creciendo deportivamente dentro de la competición autonómica.

Agradecimientos

Además, desde el Chef Amadeo Gandia Billar Club han querido agradecer públicamente el compromiso de todos estos jugadores, no solo dentro de la competición liguera, sino también por la ayuda y colaboración constante que ofrecen en las diferentes actividades, torneos y competiciones organizadas por la entidad a lo largo de toda la temporada.

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El club afronta ahora las próximas semanas con ilusión y ambición, centrando todos sus esfuerzos en preparar la Final a 4 de División de Honor, donde intentará culminar una temporada extraordinaria luchando por el título autonómico.