El Consell dels Joves de Gandia suma el curso de Necesidades Educativas Especiales a su oferta formativa de verano

El Consell dels Joves de Gandia, en colaboración con el Ayuntamiento de Gandia, presenta una nueva oferta de cursos formativos de verano dirigida a la juventud de la ciudad. La programación mantiene el tradicional curso de monitor de Ocio y Tiempo Libre (MAT) e incorpora como novedad el curso de Necesidades Educativas Especiales (NEE), orientado a la inclusión y la atención de personas con diversidad funcional en entornos educativos y de ocio.

Los dos cursos se impartirán de manera presencial en el Centre Juvenil Alqueria Laborde, sede del Consell dels Joves. Los jóvenes deberán tener 16 años y disponer de un documento de identidad vigente para poder participar en la formación.

El curso de Necesidades Educativas Especiales empezará el próximo 13 de junio y se desarrollará durante cuatro sábados consecutivos: 13, 20 y 27 de junio y 4 de julio. La formación cuenta con 25 plazas disponibles y durará 30 horas presenciales. El horario será de 10 a 14 y de 15 a 18:30 horas.

Pablo Sousa, tesorero de la entidad, ha informado que el curso de monitor de Ocio y Tiempo Libre empezará el 6 de julio y finalizará el 22 del mismo mes. La formación cuenta con 35 plazas e incluye 100 horas presenciales, 50 horas en línea y 160 horas de prácticas. Las 13 sesiones intensivas serán de 9 a 16 horas.

Cristian Trotonda, presidente del Consell dels Joves de Gandia, ha explicado que el objetivo es complementar la formación habitual con nuevas herramientas y facilitar a los jóvenes el acceso a los cursos. Ha anunciado que las personas que se inscriban en el curos de Necesidades Educativas Especiales obtendrán un descuento adicional de 15 euros en la matrícula del curso MAT. “Hemos querido facilitar el acceso para que puedan acceder a esta formación sin limitaciones económicas”, ha señalado.

El curso de Necesidades Educativas Especiales tendrá un precio de 30 euros y el curso de monitor de Ocio y Tiempo Libre será de 95 euros. Las inscripciones se realizarán exclusivamente de manera telemática a través de la página web de la organización. Las plazas son limitadas para garantizar la calidad pedagógica de las formaciones.

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Inma Rodríguez, concejala de Juventud, ha remarcado la importancia de ofrecer alternativas formativas durante el verano. “Estas actividades ayudan a dar una oferta para todos los jóvenes que quieren aprovechar el verano para hacer otras cosas y continuar formándose”, ha afirmado.