El Consorcio de Residuos rebajará la tasa de tras detectar desajustes en los cálculos presupuestarios

El Consorcio de Residus V5-COR, entidad que presta servicio a las comarcas de la Safor, la Vall de Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes, revisará a la baja la tasa de tratamiento de residuos con el objetivo de ajustarla al coste real del servicio en las cinco comarcas.

Tras analizar en profundidad la estructura de costes e ingresos aplicada durante los últimos ejercicios, el consorcio ha detectado “desajustes técnicos estructurales” en los cálculos de las previsiones presupuestarias, que han provocado que los importes previstos se situaran sistemáticamente por encima de las necesidades reales del servicio, lo que ha generado un incremento continuado de los remanentes de tesorería.

La medida – impulsada por el presidente del consorcio, Elio Cabanes- parte de una revisión técnica y económica dentro de la línea de trabajo orientada a mejorar la gestión, optimizar los recursos públicos y garantizar que la ciudadanía pague únicamente por el coste real del servicio. “Se ha realizado una revisión exhaustiva de la estructura económica de la tasa y hemos comprobado que existían previsiones calculadas al alza que no se ajustaban con exactitud al coste efectivo del tratamiento de residuos”, ha explicado el presidente de V5-COR.

Además, ha subrayado que esta revisión responde a una forma de entender la gestión pública basada en la responsabilidad, el rigor y la eficiencia. “La ley obliga a repercutir el coste real de las operaciones de gestión de residuos para que las tasas no sean deficitarias, pero también deja claro que no pueden exceder el coste efectivo del servicio. Y ahí es donde estamos actuando”, ha señalado.

Noticias relacionadas

También ha remarcado que mantener importes superiores a los necesarios “no tendría sentido desde el punto de vista técnico ni desde el compromiso que debemos tener con la ciudadanía”. Por ello, el consorcio iniciará ahora el proceso de desglose y actualización de gastos e ingresos para recalcular la tasa y adaptarla de forma más precisa a las necesidades reales del servicio. Una medida que permitirá garantizar un sistema de tratamiento de residuos eficiente, sostenible y económicamente equilibrado.