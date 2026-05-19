Dos días seguidos con la misma falta de civismo en Miramar: El ayuntamiento pide al vecindario respetar los espacios públicos

El Ayuntamiento de Miramar trabaja cada día para mantener limpio el municipio, pero en ocasiones se topa con situaciones que sobrepasan cualquier servicio y generan problemas de salubridad, convivencia e imagen del pueblo.

Esta misma semana se han producido dos casos de incivismo. El lunes se podía ver los muebles, cartones, bolsas, maletas y todo tipo de desechos abandonados fuera de los contenedores en una calle de la localidad. Este martes la situación volvía a ser la misma al filo del mediodía, a pesar de que a las 7.45 horas este punto estaba completamente limpio después del paso del servicio de recogida.

Ante este panorama, el consistorio recuerda que hay servicios y horarios para depositar correctamente los residuos voluminosos. porque "mantener Miramar limpio es responsabilidad de todas y todos. Respetar los espacios públicos es respetar el pueblo y el vecindario".

El mismo espacio, en una imagen del martes, después de haberlo limpiado / Ajuntament de Miramar

Desde hace tiempo el Ayuntamiento ha ido implantando progresivamente nuevos servicios para facilitar a los habitantes y visitantes del municipio la posibilidad de colaborar en la segregación de los residuos que produzcan.

El gobierno local lleva a cabo una gestión de los residuos que tiene los siguientes objetivos: potenciar la recogida selectiva de los residuos a fin de proteger el medio ambiente, posibilitar la separación de los materiales considerados problemáticos o voluminosos del conjunto de los residuos domésticos, permitir la correcta gestión de los materiales que se recogen, priorizando su valoración, conseguir la desaparición de vertederos incontrolados y desarrollar una función formativa y de concienciación sobre los usuarios de la importancia de la adecuada gestión de los residuos.

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Campañas informativas

Miramar dispone en todo el municipio de contenedores específicos para la recogida de residuos. El esfuerzo realizado estos años últimos ha sido marcado para ofrecer la posibilidad de segregar los residuos producidos a todo aquel quién sea consciente de esta necesidad, realizando tareas de adquisición y adecuada instalación de contenedores específicos, campañas informativas y sensibilizadoras dirigidas a todo el mundo.