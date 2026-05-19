Doble éxito del CA Safor Teika de Gandia en la Liga de 1ª Nacional: Sus dos equipos disputarán las finales por el ascenso a División de Honor

El Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia suma un doble éxito en la Liga de 1ª División Nacional al meter a sus equipos masculino y femenino en la final por el ascenso a la División de Honor, la máxima categoría del atletismo español.

Eso significa que ambos conjuntos del club gandiense han asegurado la permanencia en la primera división, tras una brillante actuación en las dos jornadas disputadas hasta la fecha. Competirán en junio en la tercera y última jornada en Pamplona.

La segunda ha tenido lugar durante el pasado fin de semana. El equipo masculino estuvo el sábado en Durango (Vizcaya), y el femenino el domingo en Villafranca de los Barros (Badajoz).

Los chicos

Los chicos compitieron en la Liga Joma contra el Avinent Manresa, el Club Atletismo Narón gallego, y el Durango Kirol Taldea. Las chicas se midieron en la Liga Iberdrola al Oviedo Atletismo, el extremeño Capex y al Barrutia AE.

El equipo masculino compitió en un encuentro que se presentaba muy igualado. Después de la histórica victoria lograda en la primera jornada, a los saforenses les bastaba con evitar la última posición para sellar la permanencia y clasificarse para la fase de ascenso. Y lo consiguieron.

El CA Safor Teika arrancó la competición en última posición debido a que sus pruebas menos fuertes, el 400 y el 800, se disputaban al inicio. Sin embargo, el equipo fue de menos a más hasta remontar y finalizar tercero con 171 puntos, superando claramente al Atletismo Narón (149) y quedándose a solo cuatro puntos del Manresa (175). El Durango aprovechó el factor pista para imponerse con 190 puntos.

El conjunto "groguet" obtuvo dos victorias con Pau Borillo (110 mv) y Carlos Muñoz en los 1.500 metros lisos. Fueron segundos Leroy Chacón (100 ml),Carlos Fernández (triple y longitud), Manuel Canet (disco), Carlos Muñoz (3.000 metros obstáculos), el equipo de relevos 4x100, formado por Diego Pinto, Izan Huesca, Antonio Justel y Leroy Chacón, y el relevo 4x400 con Joan Lloret, Salvador Escrivá, Óscar Castañeda y Jordi Doménech.

Lograron terceros puestos Izan Huesca (100 ml), Jorge Almendros (200 ml), Álex Sangil (3000 ml), Louis Dieumegard (400 mv), Manuel Canet (peso), Miguel Navarro (triple) y Arturo Climent en martillo.

También formaron parte del equipo Diego Pinto (100 extra), Antonio Justel (200 ml), Jorge Boscà y Jorge Almendros (400 ml), Louis Dieumegard y Manel Boluda (800 ml), David Expósito (1.500 ml), Carles Badenes (3000), Sergi Borillo (110 vallas), Joan Valero (400 metros vallas), Pablo Reina (3.000 metros obstáculos), Rubén Mayor (peso y martillo), Javier Dolera (disco), Jorge Landínez e Iván Albiol (altura), Pablo Montalva y Sergio Palomino (pértiga), Pascal Allistone-Greaves (longitud), Pau Borillo y Hugo Martí (jabalina), Iván Casco y Francisco Sospedra (5 km marcha) y Donovan Ibáñez (reserva).

Con este resultado el CA Safor Teika masculino finaliza quinto en la clasificación general con 6 puntos y disputará la final por el ascenso el 14 de junio en Pamplona frente a Menorca, Universidad de Oviedo, UCAM Cartagena, Atletismo Alcorcón, Marathon Madrid, Manresa y Atletismo del Sur de Motril. Los dos mejores equipos del octogonal ascenderán a División de Honor.

Las chicas

El equipo femenino tampoco falló. Las gandienses firmaron otra actuación sobresaliente para acabar segundas con 183 puntos, únicamente superadas por el potente Oviedo Atletismo (212). El Capex fue tercero con 169 puntos y el Barrutia cerró la clasificación con 113.

Fueron primeras en sus pruebas Laura Castillo (200 ml), Adriana Solanes (3.000 ml), Pilar Vázquez (3.000 metros obstáculos) Silvia García-Gasulla (pértiga), María Huertas (triple salto) y Yohana Sol Arias en jabalina.

Fueron segundas Irene Serrano (100 ml), Neus Sansaloni (1.500 ml), Iris Soler (200 ml), Matilda Halfwordson (100 mv), Ariana Gómez (altura) y el relevo 4x400 con Candela De Ana, Lucía Gramage, Alba Sanmartín y Camilla Pagani. Obtuvieron terceros puestos Mara Herrando (longitud), María Muñoz (5 km marcha) y Mar Solanes en los 3.000 metros lisos.

Las féminas del CA Safor Teika, en la segunda jornada de la Liga Nacional Iberdrola / CA Safor Teika

Completaron el equipo Camila Estrebou (100 ml), Claudia Alriols (100 ml extra), Lucía Gramage (400 ml), Candela De Ana y Àngels Ferrando (800), Daniela García (1.500 ml), Milena Gómez (triple y 100 metros vallas), Iris Estruch e Iris Polo (400 metros vallas), Carla Breco (3.000 metros obstáculos), Mara Herrando (altura), Laia Ochoa (pértiga), Ana Serrano (longitud), Irene González (peso y disco), Cynthia Gómez (peso), Laura Tomás (disco), Carla Mascarell y Aitana Valdés (martillo), Laia Sancho (jabalina), Emma Almenar (5 km marcha) y el relevo 4x100 formado por Camila Estrebou, Laura Castillo, Iris Soler e Irene Serrano.

El segundo puesto permite al equipo asegurar la permanencia y clasificarse para la final por el ascenso. El conjunto femenino termina sexto en la general con seis puntos y peleará en Pamplona frente a Oviedo, Ourense, Alcorcón, Lleida, Sprint Madrid, Pontevedra y Atletismo del Sur.

Valoraciones

El director técnico del CA Safor Teika, David Melo, destaca el valor de lo conseguido por ambos equipos: "Era el objetivo marcado al inicio de temporada, que era la permanencia con ambos equipos, y además clasificándonos para las finales de ascenso a División de Honor".

Sobre el equipo masculino, Melo resaltó la dificultad del reto. "Teníamos todavía más bajas que en la primera jornada y, aun así, los chicos se han vuelto a superar. Empezábamos la competición en undécima posición y el simple hecho de entrar en la final ya nos mete en el top 8 nacional".

En referencia al equipo femenino, explica: "Sabíamos que iba a ser un encuentro muy igualado. Oviedo está diseñado para ascender y el Capex como local es muy duro. Las chicas volvieron a competir de manera magnífica".

El técnico también se refirió a la final de Pamplona: "Hay que ir sin complejos y sin presión. El objetivo ya está conseguido. Ahora toca disfrutar y competir al máximo". Y concluye: "No somos favoritos, pero en atletismo puede pasar cualquier cosa. Lo que es seguro es que iremos con todo".

El CA Safor Teika agradece la colaboración de sus clubes filiales: Club de Correr El Garbí, Corriol de Oliva, Atletisme Xàtiva, Els Sitges de Burjassot, Apolana de Alicante y Atletisme Vall d’Uixó.