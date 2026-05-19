El equipo directivo del IES La Valldigna de Tavernes y del IES Veles e Vents de Gandia estudia dimitir si no se alcanza un acuerdo

La falta, por el momento, de un acuerdo entre los sindicatos y la Conselleria de Educación ha prolongado la huelga educativa, que este martes alcanza ya su séptima jornada consecutiva. La ausencia de entendimiento entre ambas partes no solo mantiene el conflicto abierto, sino que también ha intensificado las movilizaciones y protestas promovidas por numerosos centros públicos y por el profesorado, que continúa alzando su voz en distintos puntos de la comarca.

Algunos equipos directivos de centros educativos de la Safor ya han comenzado a plantear su posible dimisión en bloque si las negociaciones no llegan a buen puerto. Según ha podido saber este diario, la medida podría materializarse este mismo jueves, una vez se convoquen sesiones extraordinarias de los claustros y se traslade posteriormente la decisión a los respectivos consejos escolares.

Por el momento, los equipos directivos del IES Veles e Vents de Gandia y del IES La Valldigna de Tavernes de la Valldigna serían algunos de los centros dispuestos a secundar esta iniciativa como medida de presión.

Desde ambos equipos directivos explican que esta convocatoria tiene un doble objetivo: por un lado, trasladar al profesorado y a las familias la gravedad de la situación que atraviesa actualmente la educación pública y, por otro, evitar que se configure un relevo inmediato en la dirección de los centros. “No queremos que ningún otro equipo se presente como alternativa, para que sea la propia conselleria quien tenga que reaccionar y asumir la situación”, señalan fuentes consultadas.

No obstante, insisten en que la decisión definitiva todavía no está cerrada y que dependerá, en gran medida, de la evolución de la reunión prevista entre los representantes sindicales y el Consell.

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Ambos centros han participado activamente en las distintas protestas ante los recortes sufridos durante los últimos meses. Por ejemplo, y como ya anunció este diario, el IES Veles e Vents se ha movilizado recientemente ante la posible supresión del ciclo formativo de Animación Sociocultural y Turística, también conocido como Tasoct, que ha estado implantado desde hace más de veinte años.