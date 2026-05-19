La falla Crist Rei de Gandia da un paso más hacia la igualdad al nombrar la primera presidenta infantil de la comisión

La falla de Crist Rei de Gandia nombra a Maria Barchín Signes como su primera presidenta infantil para el ejercicio fallero 2026-2027, un momento histórico que quedará guardado para siempre en el recuerdo de la comisión. Este nombramiento supone un paso más en la igualdad dentro del mundo fallero.

Maria, como señalan desde la falla, ha crecido desde pequeña rodeada de pólvora, música, pasacalles y abrazos en el casal y, año tras año, ha escrito su propio legado fallero. Fue Filloleta en 2013, Reina del Foc infantil en 2017 y Reina infantil en 2018.

En 2020 se convirtió en Padrina Infantil, cargó que repitió de nuevo al año siguiente. Además, fue elegida Reina de la falla en 2022 y en 2024 formó parte de la corte de honor de la fallera mayor infantil de Gandia. El año pasado ocupó el cargo de secretaria infantil y, ahora, se convierte en una de las máximas representantes de la comisión.

Ella es el reflejo de una familia que vive las Fallas con el corazón. Es hija de grandes falleros y heredera de una pasión que recorre sus venas. Su padre fue durante años presidente de la comisión y su madre también representó a la falla con cariño y orgullo, pero ahora su momento ha llegado. Con ilusión, esfuerzo y cariño representará a los pequeños falleros.

A través de este nombramiento, la Falla de Crist Rei abre una nueva etapa en su historia y refuerza la oportunidad de la participación femenina.

Fallas de Gandia, una nueva era de inclusividad

La falla de Crist Rei de Gandia no es la única que incluye el papel de la mujer en otros roles que van más allá de la fallera o reina mayor. La falla Carrer Major i Passeig de Gandia también ha nombrado a su primera presidenta infantil. La fallera Candela González Bartol asumirá, como ya informó este diario hace unos días, el cargo en un nuevo gesto hacia la igualdad.

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Patricia Mañez Villanueva, presidenta de la falla Carrer Major i Passeig de Gandia, subrayó que estas elecciones suponen un nuevo paso para la mujer, especialmente para las niñas. Destacó que la comisión no es la primera falla que incorpora esta figura en la ciudad y, en sus palabras, reivindicó la importancia de que “las niñas tenga las mismas oportunidades que los niños”. Sin embargo, recalcó que la tradición aún persiste y que, a pesar de los avances y las nuevas tendencias, "aún queda camino por recorrer".