Las falleras mayores de Gandia inician su reinado: "Serán dos grandes representantes a la altura del cargo"

Lidia Marín Marzal y Valentina Jordà Micó son las falleras mayores de Gandia para el ejercicio 2027. Apenas unas horas después de que la Federació de Falles hiciera público sus nombramientos, las dos han protagonizado su primer acto oficial con la recepción que les ha ofrecido el Ayuntamiento de Gandia encabezada por el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto.

Rodeadas de sus familias, el presidente de la Federació, Francesc Martínez, y otros dirigentes de las fallas gandienses, las dos nuevas falleras mayores han saludado a Prieto, al concejal de Fallas, Adrià Vila, y a varios miembros de la corporación.

El propio alcalde les ha recibido con un obsequio -dos muñecos del Tio de la Porra- y después ha tomado la palabra para darles la bienvenida y la enhorabuena en nombre de la ciudad, además de felicitarlas por "el año que comienzan ahora, que es un regalo de Gandia hacia ellas y de ellas para la ciudad".

Prieto ha destacado la implicación de ambas en sus propias comisiones: "Lidia ha hecho de todo en Sagrada Família Corea con especial dedicación a la parte artística: cabalgata, festivales, incluso la Plantà, con una larga trayectoria familiar", mientras que "Valentina, de la Falla Carrera Major i Passeig, como reina infantil, entre su corta trayectoria".

Entusiasmo y pasión

El alcalde augura que, tanto Lidia como Valentina, van a vivir con entusiasmo y pasión todo este año: "Serán dos grandes falleras mayores de Gandia a la altura del cargo y de las fiestas falleras".

La fallera mayor, Lidia Marín Marzal, ha expresado su satisfacción por asumir el cargo: "Tengo mucha ilusión y ganas de empezar para dar todo de mí hacia nuestra fiesta", confesando que "yo soy mucho de Ofrenda, este año, si cabe, con un poco más de sentimiento. Todos los actos me hacen ilusión porque los voy a vivir de otra manera. Somos la imagen de la Gandia fallera y eso va siempre por delante".

Valentina Jordà Micó ha transmitido su alegría y la de su familia por ser fallera mayor infantil y dice que la Crida es su acto favorito en las fiestas falleras.

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El acto ha finalizado con las dos falleras mayores asomadas al balcón del edificio consistorial para saber en primera persona que se siente desde ese espacio, que se convertirá en púlpito desde donde dirigirse a las falleras y falleras de la ciudad.