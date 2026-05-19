Gandia se convierte en capital nacional del kockey patines con la Copa de España Juvenil Femenina

El Ayuntamiento de Gandia ha presentado la Copa de España Juvenil Femenina de Hockey Patines, competición que tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en el Pavelló del Raval. Se trata de una cita deportiva que reunirá a las mejores promesas del hockey femenino nacional.

En la presentación han participado el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, y el presidente del Gandia Hockey Club, David Villarmín, los cuales han destacado la importancia de acoger en la ciudad una competición de estas características, tanto por su nivel deportivo como por su capacidad de proyección del deporte base femenino.

El torneo reunirá equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas como Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña, Madrid y la Comunitat Valenciana, lo cual permitirá concentrar a Gandia cerca de 120 deportistas, además de cuerpos técnicos y acompañantes.

Entrada libre y promoción

La competición empezará el viernes 22 de mayo y se prolongará hasta el domingo 24, día en que se disputarán las semifinales y la final. Los partidos se desarrollarán en el Pavelló del Raval con entrada libre durante toda la competición, en horario por la mañana y tarde durante el viernes y el sábado, y únicamente en horario por la mañana el domingo.

Naveiro ha subrayado el valor de este tipo de acontecimientos deportivos, que no solo consolidan la ciudad como sede de acontecimientos de relevancia nacional, sino que también contribuyen "a la promoción del deporte femenino y a la dinamización de la actividad deportiva local".

El campeonato será retransmitido íntegramente a través de streaming en el canal de YouTube del Gandia HC, lo cual permitirá ampliar el alcance del acontecimiento y seguir la competición desde cualquier punto.

Así mismo, se ha invitado centros educativos de la ciudad a asistir a los partidos con el objetivo de acercar el hockey en la población escolar y fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes.

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Tanto el regidor como el presidente del club han coincidido a agradecer el apoyo de las federaciones deportivas autonómica y nacional, así como la implicación de todas las entidades organizadoras, que han hecho posible la celebración de esta nueva edición en la ciudad.