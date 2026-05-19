Gandia, patrocinadores y una campaña de "crowfunding" ayudarán al equipo de robótica que viajará a Sidney

El Ayuntamiento de Gandia ayudará al equipo de robótica que viajará a Sidney para la final del campeonato internacional de esta actividad, que estimula entre los niños el pensamiento y las habilidades científicas y tecnológicas. Como ya informó Levante-EMV, el GandiaLab Team, formado por 11 niños de entre 10 y 14 años, se ha clasificado para presentar su proyecto en el Asia Pacific Open Championship 2026, una de las competiciones internacionales de robótica más importantes del mundo, que tendrá lugar en la capital australiana del 9 al 13 de julio. El equipo surgió de la academia Robótica Gandia, que dirige Víctor Rodrigo.

Habrá 60 equipos de 40 países y ellos serán los únicos españoles. Presentarán un robot diseñado por ellos. Además la exposición la deben hacer en inglés, con la dificultad que eso comporta.

Pero, tras la alegría de la noticia, que es fruto del trabajo constante, llegó el momento de pensar en la intendencia del viaje, y se dieron cuenta de que viajar a Australia iba a costar mucho dinero, ya que, al ser menores, la expedición también estará formada por familiares. Calculan que el viaje, entre vuelos y alojamiento, costará unos 24.000 euros. En total está previsto que viajen una veintena de personas.

Para sufragar parte del gasto han puesto en marcha una campaña de "crowfunding", es decir, de donativos a través de internet, en la que ya llevan unos 2.800 euros. Pero además contarán con la ayuda de empresas patrocinadoras, como Vicky Foods. También del Ayuntamiento de Gandia, según confirmó este martes la concejala de Educación, Esther Sapena, que ha comparecido con ellos en rueda de prensa. Sapena no concretó todavía la cantidad que puede ofrecer el ayuntamiento, aunque podría estar en unos dos mil euros.

La concejala destacó que “la educación va mucho más allá de las aulas” e incidió en la importancia de las actividades extraescolares como herramientas para despertar vocaciones, generar oportunidades y ayudar los más jóvenes a desarrollar su potencial.

La concejala añadió que iniciativas como GandiaLab "trabajan la robótica, la ciencia y la tecnología, pero también valores esenciales como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la constancia, la creatividad y la capacidad de superar dificultades". “Cuando una ciudad acompaña el talento joven también está invirtiendo en su futuro”, afirmó.

Por su parte Víctor Rodrigo explicó que el equipo llega a esta cita después de conseguir la cuarta posición estatal en la final celebrada en Burgos dentro de la First Lego League, una competición que combina retos de robótica y proyectos de innovación. En esta edición, el equipo también ha desarrollado un proyecto vinculado a la arqueología, con la creación de una red social orientada a mejorar la comunicación entre profesionales del sector.

Las personas interesadas pueden obtener más información y colaborar con el proyecto a través de la web "gandialabteam.com" así como consultar los detalles del proyecto en "gandialab.com".