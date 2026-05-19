Medio millar de nadadoras y nadadores compiten en el XXIX Open Natació i Esports Gandia de ámbito nacional

Gandia vuelve a ser epicentro nacional de la natación con la vigesimonovena edición del Open Natació i Esports, que se disputa este fin de semana, sábado 23 y domingo 24 de mayo, en la piscina cubierta del polideportivo municipal de la ciudad.

Se trata de un trofeo muy consolidado que contará con alrededor de 500 nadadores y nadadoras procedentes de clubes de alto nivel de diferentes comunidades autónomas. Entre las entidades participantes están el Gredos San Diego, Horta de Barcelona, UCAM Ciudad de Murcia, Fuensanta, Arganda, además de numerosos equipos de la Comunitat Valenciana entre los cuales se encuentra el club anfitrión de la competición.

El NiE Gandia competirá este año con 108 nadadoras y nadadores frente a los aproximadamente 80 que suelen competir habitualmente, lo que supone todo un reto.

La competición se desarrollará en tres sesiones: el sábado por la mañana, a partir de las 10 horas; el sábado por la tarde, desde las 17 horas; y una tercera sesión el domingo, que empezará a las 9.30 horas.

Además, las pruebas podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube del club gracias al servicio de streaming habilitado para la ocasión.

El concejal y la presidenta, en la presentación del Open NiE Gandia / Alex Oltra

La sala de prensa del Ayuntamiento de Gandia ha acogido la presentación del evento con el regidor de Deportes, Jesús Naveiro, y la presidenta del NiE Gandia, Pilar Martí.

Cronometraje electrónico

La presidenta del NiE Gandia ha explicado que el Open de 2026 incorporará cronometraje electrónico y pantalla videowall, donde podrán consultarse los resultados en tiempo real, así como retransmisión en directo por streaming. Además, el ambiente del acontecimiento estará dinamizado con música en directo y narración especializada.

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Las pruebas incluirán todas las modalidades de natación en distancias de 50, 100 y 200 metros, además de relevos por equipos. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibirán medallas y también se entregarán trofeos a los clubes con mayor puntuación.