Pasión escénica, clásicos y humor: El grupo de teatro Polímono de Gandia sube el telón con “El club de los poetas muertos” y “Little shop of horrors”
Ambas propuestas están abiertas para todo el público y podrán verse en el Aula Magna del campus universitario de la ciudad
Ainhoa Ferrando
El escenario del Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) volverá a acoger las representaciones de Polímono, el grupo de teatro impulsado por los estudiantes de la universidad.
Tras meses de ensayos y trabajo en equipo, el colectivo presentará sus dos nuevas producciones abiertas a toda la comunidad universitaria y al público en general.
La primera representación del mes será “El club de los poetas muertos”, una adaptación inspirada en la conocida historia sobre la pasión por la literatura, la libertad y el poder de perseguir los propios sueños. La obra podrá verse mañana, miércoles 20 de mayo, a las 17: 30 horas, en el Aula Magna.
Una semana después, Polímono llevará al escenario el mítico musical “Little shop of horrors”, una divertida propuesta que combina humor, música y situaciones inesperadas. La actuación será el 27 de mayo, a las 18:30 horas.
Mucho más que un grupo de teatro
Polímono es más que una compañía teatral: es un laboratorio escénico impulsado por estudiantes del Campus de Gandia de la UPV. Se trata de un espacio en el que pueden pensar, aprender, crear y compartir talento. En él tienen cabida la interpretación, la improvisación, los musicales y la experimentación artística. Los participantes empiezan con clases básicas y cada alumno aporta sus conocimientos y habilidades.
El grupo forma parte de Generación Espontánea UPV y está abierto a la participación de estudiantes interesados en el mundo de las artes escénicas, tanto si tienen experiencia previa como si quieren iniciarse en el teatro.
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