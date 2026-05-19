Pasión escénica, clásicos y humor: El grupo de teatro Polímono de Gandia sube el telón con “El club de los poetas muertos” y “Little shop of horrors”

El escenario del Aula Magna del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV) volverá a acoger las representaciones de Polímono, el grupo de teatro impulsado por los estudiantes de la universidad.

Tras meses de ensayos y trabajo en equipo, el colectivo presentará sus dos nuevas producciones abiertas a toda la comunidad universitaria y al público en general.

La primera representación del mes será “El club de los poetas muertos”, una adaptación inspirada en la conocida historia sobre la pasión por la literatura, la libertad y el poder de perseguir los propios sueños. La obra podrá verse mañana, miércoles 20 de mayo, a las 17: 30 horas, en el Aula Magna.

Una semana después, Polímono llevará al escenario el mítico musical “Little shop of horrors”, una divertida propuesta que combina humor, música y situaciones inesperadas. La actuación será el 27 de mayo, a las 18:30 horas.

Mucho más que un grupo de teatro

Polímono es más que una compañía teatral: es un laboratorio escénico impulsado por estudiantes del Campus de Gandia de la UPV. Se trata de un espacio en el que pueden pensar, aprender, crear y compartir talento. En él tienen cabida la interpretación, la improvisación, los musicales y la experimentación artística. Los participantes empiezan con clases básicas y cada alumno aporta sus conocimientos y habilidades.

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El grupo forma parte de Generación Espontánea UPV y está abierto a la participación de estudiantes interesados en el mundo de las artes escénicas, tanto si tienen experiencia previa como si quieren iniciarse en el teatro.