El PP de Gandia denuncia que el gobierno local "tiene prisa" por adjudicar la contrata de los aparcamientos

Los concejales del PP de Gandia Guillermo Barber y Vicent Gregori han comparecido este martes en rueda de prensa para explicar su postura acerca de la futura contrata de los aparcamientos subterráneos. La intención del gobierno local, como ya ha venido contando Levante-EMV, es rescatar el aparcamiento privado de la avenida República Argentina y sumarlo a los aparcamientos públicos del Prado y del Serpis, con el fin de que los tres, en un mismo lote, salgan a concurso público y pasen a estar gestionados por una misma empresa privada para los próximos 25 años.

En esta operación el ayuntamiento pedirá a la adjudicataria resultante un canon anticipado de 19 millones de euros, un dinero que servirá a su vez para indemnizar a la empresa que gestiona actualmente el aparcamiento de la República Argentina y para acabar las obras de urbanización del sector Sanxo Llop.

Los populares denuncian que el gobierno local "tiene prisa" por sacar esta contrata, que valoran como "la más importante de los últimos años". En primer lugar, critican la "falta de transparencia" y la "opacidad" en el proceso, puesto que, según ellos, no se les ha dado participación ni conocen, a día de hoy, los pliegos y los términos en los que se realizará, a pesar de que el alcalde lo anunció hace meses.

Además, insisten en algo que también vienen criticando, y es el hecho de que el gobierno disponga de un ingreso extra de 19 millones de euros "en año preelectoral", y destinen parte del dinero a otros fines, orientados a "hacer campaña" a favor del Partido Socialista, "como ya pasó hace años con el canon de la contrata del agua potable".

Fuentes municipales señalan que el concejal delegado, Salvador Gregori, tiene previsto explicar todos los detalles sobre esta contrata mañana mismo a los grupos en la comisión ordinaria de Gobierno Interior, y después dar una rueda de prensa. Sin embargo, Barber teme que el expediente y los pliegues "lleguen cocinados" a esta comisión, que será previa al pleno de votación, fijado para el 29 de mayo.

El edil popular también se refirió a una reunión que se produjo el pasado 15 de mayo, "de media hora de duración", para hablar de esta concesión, en la que participaron Salvador Gregori y cinco técnicos, pero no se invitó a los grupos municipales. "Ahora nuestro margen de maniobra ya es prácticamente nulo".

Barber criticó que el gobierno "haya encargado a dedo", con un contrato menor, el estudio de viabilidad previo a la contrata, con datos sobre los resultados económicos de los aparcamientos en los últimos ejercicios. Los populares sí que tienen en su poder este estudio.

Barber: "Historia de una estafa"

Barber también hizo un repaso sobre los vaivenes de la gestión de los aparcamientos del Prado y del Serpis, que primero fue privada, luego pública, y ahora se prevé externalizar de nuevo. "Si el gobierno local presume de que son rentables, que utilice ese dinero para rescatar el de República Argentina", sugirió.

Por otra parte, criticó una vez más la fórmula del "equilibrio financiero" que ideó el Gobierno de Orengo para el párking de República Argentina, según el cual el ayuntamiento abona las pérdidas anuales que pueda tener, "y que nos ha venido costando dos millones de euros a todos los gandienses".

Según Barber la gestión de los párkings "es la historia de una estafa socialista y de una gran mentira" y teme que con la nueva contrata "se hipoteque el futuro de la ciudad". Y esto sucede, apuntó Gregori, "mientras la movilidad en la ciudad se complica cada día más".