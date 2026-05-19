Séptimo día de huelga de los docentes en Gandia y la Safor: "La segunda semana está siendo dura. Ya he perdido más de mil euros, pero mantenemos el ánimo y las reivindicaciones"

Segundo martes consecutivo de los docentes de la comarca a pie de calle a las puertas del mercado ambulante que Gandia monta en el tramo final del paseo de las Germanies. El objetivo de la exposición pública de los huelguistas es dar a conocer a la ciudadanía las razones del paro laboral, pero también dar visibilidad a sus reivindicaciones.

Salva, profesor de Secundaria en el IES Tirant lo Blanc, explica que "estamos animados y metidos en la lucha por las reivindicaciones que defendemos y queremos conseguir. Sabemos que en la reunión de ayer no se llegó a ningún acuerdo, pero nosotros no desistimos de nuestras peticiones".

El docente destaca que "queremos dejar claro que el tema salarial es secundario. Interesa más la ratio, las plantillas u otros temas, pero se ve que Conselleria de Educación no lo tiene en cuenta". La segunda semana, según Salva, se hace dura porque "perdemos parte del sueldo. Yo, a 150 euros por día, ya llevo más de mil de los dos mil doscientos que cobro".

Los derechos

La gente debe saber que la subida salarial es una reivindicación, "pero es lo último que pedimos. El sueldo de estos años atrás no está equiparado con la subida de la vida. Lo del sueldo va unido a las otras reclamaciones para que los centros funcionen de una manera normal sin necesidad de hacer cosas, de asumir tareas que, en teoría, no nos corresponden", apunta el profesor.

El mismo Salva recuerda que "los docentes que no secundan la huelga no pierden nada de su sueldo y encima se benefician de lo que podamos conseguir los que sí la hacemos. Yo les recordaría que algunos de los derechos que tenemos se consiguieron allá por los años 80 del siglo pasado gracias, también, a una huelga".

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Sindicatos

Los sindicatos, según Xavi de UGT, "tenemos una propuesta unitaria que nace de las reclamaciones de la comunidad educativa y, por tanto, queremos una negociación seria". El sindicalista comenta que "es necesario un presupuesto para hacer frente a todas las demandas. Ahora mismo, la propuesta de Conselleria no reúne las condiciones para ser aprobada por la mayoría sindical. Hay que aumentar el presupuesto de manera significativa". En la segunda semana "necesitamos al profesorado unido", concluye.