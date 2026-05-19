Tavernes de la Valldigna sigue en pie: el profesorado intensifica las protestas tras el fracaso de las negociaciones con Educación

La falta de un acuerdo entre los sindicatos convocantes de la huelga educativa y la conselleria de Educación mantiene las movilizaciones en el séptimo día de protestas en la Comunitat Valenciana. Profesores y familias de Tavernes de la Valldigna mantienen su protesta este martes 19 de mayo.

Tras una semana repleta de concentraciones y denuncias, el profesorado sigue con la movilizaciones en el marco de la huelga indefinida.

Entre las múltiples actividades, un grupo de profesores del IES Jaume II el Just ha protagonizado esta mañana un piquete informativo a las puertas del instituto para recordar sus reivindicaciones a alumnos, familias y vecinos. Posteriormente, los docentes se han desplazado hasta el CEIP Alfàndec, donde han protagonizado una sentada a las puertas del colegio junto a otros maestros de los distintos centros educativos de la localidad.

A lo largo de la convocatoria, se han ido sumando participantes hasta superar el centenar de docentes, que, además, han cortado el tráfico en una de las rotondas de acceso a la localidad. Posteriormente, han participado vestidos con sus camisetas verdes en una caminata por el camino del Portitxol hasta la rotonda del Ullal, donde han vuelto a interrumpir la circulación.

Las movilizaciones continuarán esta tarde en Simat de la Valldigna, donde el profesorado anima a vecinos y vecinas a participar en una cadena humana.

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La comunidad educativa de la Safor repetirá estas protestas y actividades durante los próximos días si no se llega a un acuerdo con el Consell.