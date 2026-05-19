Unanimidad en El Real de Gandia: Exigen al Consell que garantice una educación pública digna, inclusiva, feminista y en valenciano

El Real de Gandia aprobó ayer una moción por unanimidad (6 PSPV, 4 PP y 1 Unides) para reivindicar la necesidad de garantizar una educación pública digna, inclusiva, feminista y en valenciano en la Safor. Concretamente, el pleno insta a la Conselleria de Educación a garantizar la dotación suficiente, pública y estable de personal docente y de apoyo en todos los centros educativos, así como asegurar la cobertura inmediata de vacantes y sustituciones, reforzar las plantillas de orientación, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y promover por ley una disminución progresiva y real de las ratios de alumnado por aula.

El Real de Gandia también solicita en este documento, que fue presentado por el PSOE, agilizar y blindar la inversión en infraestructuras educativas a través de, en sus palabras, "la reactivación urgente y la dotación presupuestaria del Pla Edificant". Exigen que se retomen los proyectos en la comarca y, a su vez, se programen "con transparencia" las actuaciones necesarias prestando especial prioridad a la adaptación al cambio climático, la naturalización de los patios y la accesibilidad universal. Recuerdan que la Safor "es especialmente vulnerable a la emergencia climática".

En sus palabras, "la reciente y devastadora incidencia de fenómenos climáticos extremos ha puesto de manifiesto la urgencia de disponer de infraestructuras educativas resilientes, transformando patios y aulas en verdaderos “refugios climáticos” que ofrezcan confort, seguridad y condiciones ambientales dignas". La ausencia de estas medidas, como recogen en el documento, "atenta directamente contra la igualdad de oportunidades del alumnado".

Salud mental

El ayuntamiento también solicita una apuesta clara por la defensa y promoción del valenciano con el fin de evitar cualquier retroceso en los programas de enseñanza en valenciano. Por otra parte, reclaman a Educación que refuerce "de manera transversal las políticas de salud mental, coeducación, feminismo e inclusión" en todos los centros educativos del municipio y promover, así, una red de coordinación entre servicios educativos, sociales y sanitarios comarcales, así como la implementación de planes efectivos de mediación escolar y prevención del acoso, la LGTBIfobia y el racismo.

La moción recoge que "cuando el sistema educativo público funciona con recursos suficientes, con plantillas estables, bien remuneradas y con infraestructuras adecuadas, se genera una comunidad educativa más cohesionada, un entorno más seguro y una sociedad más próspera, libre y democrática". No obstante, lamentan que "es evidente en los últimos años la preocupación creciente ante las políticas de recorte y abandono institucional: falta de recursos humanos, insuficiente cobertura de vacantes, elevadas ratios y la urgente necesidad de dignificar las condiciones materiales en muchos centros educativos de nuestros municipios".

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Por todo lo recogido, instan al Consell a "abrir un proceso real y honesto de negociación con la representación sindical educativa para dignificar las condiciones laborales y salariales del profesorado, del personal de atención educativa (PAE) y del personal de administración y servicios (PAS) y, así, eliminar la burocracia asfixiante y asegurar plantillas que garanticen una educación pública de máxima calidad".