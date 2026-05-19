El vecino de Gandia Pau Montagut se impone a 36 equipos internacionales en un torneo de robótica de Viena

El vecino de Gandia Pau Montagut ha obtenido el primer puesto en una competición en la que han participado 36 equipos de todo el mundo. El torneo del workshop "From Data to Decisions" engloba tareas reales en robots móvil que forman parte del ICRA 2026. Concretamente, Montagut ha participado en una de las fases que forman parte de esta conferencia académica de robótica internacional que se celebrará en Viena del 1 al 5 de junio.

El joven gandiense se inscribió junto al equipo del laboratorio “vision forRbotics V4R” de la Technische Universität Wien de Viena y participó con un robot Toyota HSR, un modelo móvil diseñado para asistir a personas en labores domésticas.

La competición incluía seis tareas y una mezcla de pruebas públicas y privadas. Las actividades iban desde acciones sencillas, como coger una taza y dejarla en su sitio, hasta secuencias de varias fases, como abrir el microondas, meter un plato y cerrar la puerta.

Robot TOYOTA HSR, en imagen de archivo / Levante-EMV

El estudiante explica que el fin del proyecto era que la máquina pudiera realizar una tarea automatizada sin programación a tiempo real y que, a su vez, cumpliera con el objetivo. “Si por ejemplo yo quiero que me haga un café, debe ser capaz de lograrlo”, explica Montagut. Finalmente, el robot completó con éxito cinco de las seis tareas y mantuvo una media del 60 % y el 80 % de acierto en cada una de ellas.

Según señala, este primer puesto ha sido un logro, "no solo por competir contra élites de la investigación, sino por todo el esfuerzo que ha habido detrás". Llegó a Viena en el mes de marzo para hacer las prácticas externas de su grado universitario. Durante la búsqueda de datos para su tesis, encontró la base del taller y, por casualidad, se enteró de la competición. En sus palabras, las inscripciones ya estaban cerradas oficialmente, pero los miembros hicieron una excepción y lo dejaron participar.

Tuvo un período de menos de dos meses para poder prepararse y, así, estar a la altura de las exigencias y los contrincantes. Cada día trabajaba en el laboratorio de la facultad para desarrollar el servidor, el modelo del proyecto y la programación del robot. Después de muchos ensayos, pruebas y errores, ha logrado convertirse en el ganador de la competición.

Sin embargo, este no es el único logro que ha conseguido, ya que su artículo titulado “Per-Group Error, Not Total MSE: Fine-Tuning Vision-Language-Action Models for 11-DoF Mobile Manipulation” ha sido aceptado como póster en el workshop From Data to Decisions de ICRA 2026 y, según ha señalado, su trabajo se presentará en la propia conferencia ante investigadores de Google DeepMind, NVIDIA, Boston Dynamics, MIT y Stanford, entre otras instituciones.

Además, el 3 de junio presentará su proyecto en una charla internacional de la comunidad Toyota HSR. El 5 de junio llevará a cabo la presentación del póster y realizará una charla en ICRA 2026 como equipo ganador de la competición.

Montagut ha querido lanzar un mensaje a aquellas personas que tienen sueños similares. Ha destacado que nada es imposible y que hay que trabajar para conseguirlo. “Si te lo propones y trabajas para acercarte al objetivo, no es tan imposible como parece”, concluye.

ICRA 2026

La conferencia ICRA 2026 la organiza el IEEE (International Conference on Robotics and Automation), una asociación profesional de ingeniería que reúne a investigadores e ingenieros de empresas y universidades de todos los continentes.

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El encuentro acoge sesiones plenarias, presentaciones de artículos científicos y los workshops, es decir, jornadas temáticas que se celebran en paralelo. Dentro del evento se encuentra el workshop “From Data to Decisions: VLA Pipelines for Real Robots”, un torneo para la realización de tareas reales en robots móvil.