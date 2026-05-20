La Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor pide a las familias de los cerca de 50 fusilados en Gandia que contacten: “Sus seres queridos podrían haber sido ya exhumados y los podrían enterrar"

La Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor mantiene activa la búsqueda de las familias de cerca de medio centenar de personas fusiladas en el cementerio de Gandia durante la represión franquista. La entidad difundió ayer el listado de víctimas para hacer un llamamiento a sus familiares y personas del entorno.

La asociación señala que la finalidad de este llamamiento se basa en poder realizar pruebas de ADN que permitan cotejar los restos ya exhumados y, por otra parte, avanzar en la identificación individualizada. La presidenta de la entidad, Nuria Martín, señala que «hay sacas en las que no tenemos las muestras de familiares y, por lo tanto, es más complicado poder identificar».

Aunque el colectivo ha difundido un listado con cerca de medio centenar de fusilados y enterrados en fosas comunes en el camposanto de Gandia, presta especial atención a los descendientes de los asesinados el 22 de junio de 1939 y el 31 de octubre de 1940, ya que se trata de los restos que ya han sido exhumados. «Insistimos tanto en estos familiares porque con la muestra ya se podría cotejar directamente con los restos ya exhumados. En el caso de que fuera una buena muestra de ADN, la familia ya podría llevarse los restos y enterrarlos», reconoce la presidenta.

Lamenta que, pese a la difusión llevada a cabo tanto por la asociación como por algunas administraciones, «hay familias que tal vez aún no saben la historia de sus antepasados y al ver el listado podrían indagar en los apellidos o preguntar».

La asociación ya llevó a cabo esta llamada a la ciudadanía cuando arrancaron los trabajos en 2023, pero vuelven a lanzar este SOS tras conocer solo el nombre de cuatro de los 24 cuerpos exhumados. Como informó este diario, y tres años después del inicio de las excavaciones, las familias de Manuel Martín Collado, José Giner Gasent, Antonio Orengo Damiá y Manuel Castillo García han podido finalmente recuperar los restos de sus familiares, poniendo nombre y cierre a décadas de incertidumbre. Se prevé que el acto de entrega de los restos se lleve a cabo en las próximas semanas.

Sin embargo, solo se han podido identificar cuatro cuerpos de los 24 recuperados. En palabras de Martín, «si las pruebas coincidieran con estos cuerpos sería una esperanza añadida». En el caso de que no se identifiquen, y como explica la presidenta de la asociación, «el ayuntamiento creará un espacio en el cementerio para depositar los restos». Añade: «Esperemos que no pase, pero estarían colocados según las condiciones marcadas por los técnicos por si en unos años apareciera un nuevo familiar».

Se estima que cerca de 62 víctimas fueron fusiladas en el cementerio de Gandia durante la represión franquista. Sin embargo, todavía permanecen los restos de cerca de 40 personas enterradas bajo los 220 nichos del cementerio municipal. Como ya recogió este diario, el ayuntamiento busca financiación para derribar el bloque situado sobre la fosa y trasladar los cuerpos de estos nichos a un nuevo pabellón para iniciar una nueva campaña de exhumación.

Las cerca de 50 personas procedían, según se recoge en el listado, de 17 localidades distintas, la mayoría de la Safor. El municipio con mayor número de vecinos es Oliva, con nueve personas, seguido de Gandia con siete y Tavernes de la Valldigna con seis. A continuación aparece Sueca con cinco vecinos, y después Xeresa con cuatro.

Con tres vecinos se encuentran Cullera y L’Alqueria de la Comtessa. Más abajo está Benirredrà con dos personas.

Finalmente, con un solo vecino cada uno aparecen Beneixama, Beniopa, Càrcer, Moixent, Ontinyent, Simat de la Valldigna y Sollana.

La entidad espera que las familias se suman a este llamamiento y pronto puedan enterrar a sus descendientes como merecen.

Listado

Listado difundido por la asociación con el nombre, la localidad, la profesión y la data de ejecución:

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