El atleta de Tavernes de la Valldigna, Vicent Ferreres Zaragoza, tiene las marcas para disputar los campeonatos nacional y europeo

El joven vallero formado en el Club Atletisme la Valldigna, Vicent Ferreres Zaragoza, ha asegurado la marca mínima de participación en el Campeonato de España al Aire Libre de la categoría sub18 en la prueba de salto de longitud. El deportista enrolado en las filas del equipo Facsa-Playas de Castellón ha conseguido con creces su objetivo, ya que el registro exigido era de 6,80 metros.

Ferreres irá al Nacional tras su brillante actuación en un control de marcas disputado en Dénia con una serie espectacular de 6,85, 7,06, 7,17, nulo y 7,05, que le clasifica automáticamente. Se trata de un logro más de Ferreres, ya que el pasado invierno ya fue el cuarto clasificado en el Campeonato de España sub18 de Pista Cubierta celebrado en Antequera (Málaga) con tres saltos de mas de 7 metros.

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Pendiente de la lista

El atleta de Tavernes también tiene la mínima para el Campeonato de Europa sub18, situándose entre los quince mejores de todo el continente, a la espera de que la Real Federación Española de Atletismo anuncie la lista de la selección que vaya al Europeo