El canon de 19 millones de la contrata de los aparcamientos de Gandia enfrenta al gobierno con el PP

Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de Gandia y el PP, esta vez a cuenta de la manera en la que el ayuntamiento unificará y adjudicará la concesión de los tres aparcamientos subterráneos. Esta pasa por pedir a la empresa concesionaria que se quede los dos públicos del Prado y Serpis, y el de la avenida República Argentina, actualmente de gestión privada, un canon por 19 millones de euros.

Con esos ingresos el gobierno local hará dos cosas: una inmediata, rescatar el parking de República Argentina, que costará 11,2 millones de euros, y por otro lado acabar las obras de urbanización del sector Sanxo Llop, que están al 70 % y se valoran en cerca de 8 millones de euros.

La comisión municipal de Gobierno Interior ha aprobado hoy el estudio de viabilidad económica y financiera de los tres parkings, un requisito previo a la redacción de los pliegos, y que previsiblemente aprobará el pleno municipal de mayo, fijado para el viernes, 29. Los pliegos todavía no están listos, ni se han sometido a exposición pública. Los plazos que maneja el gobierno local, si no hay impugnaciones, es que los parkings estén adjudicados en tres o cuatro meses.

Tras la comisión, en la que participaron los representantes de la oposición, el concejal de Hacienda, Salvador Gregori, explicó en rueda de prensa que, aunque efectivamente los parkings públicos de Serpis y Prado son rentables, con un beneficio entre los dos de 581.000 euros en 2025, hay un "agujero financiero" para las arcas municipales si se suman los 925.000 euros de pérdidas en el de República Argentina.

El ayuntamiento está obligado a abonar a la empresa estos números rojos por la fórmula del "reequilibrio financiero", pactada en su día por el Gobierno de Orengo para construir este mastodóntico aparcamiento que cruza las entrañas de la avenida Republica Argentina y la plaza El·líptica.

Salvador Gregori, sin entrar a valorar por qué se hizo este reequilibrio, reconoce que la situación ya era insostenible para las arcas municipales. De hecho este parking, de seguir así, hipotecaría el futuro de la ciudad; hasta 2050 costaría casi 40 millones de euros.

"Con el canon no hay ningún trilerismo, ni servirá para gasto corriente, ni pagamos ninguna campaña electoral", aseguró por activa y por pasiva Gregori. El concejal fue incluso más allá y vaticinó que "esto sí que será una Operación Aplauso, y no lo que hizo el PP con las boleras de la playa cuando gobernaron".

Pero, ¿habrá empresas dispuestas a pagar de golpe, en apenas 10 días, 19 millones de euros y gestionar a la vez tres parkings? Gregori asegura que sí, que desde que se hicieron los primeros anuncios, y a falta de conocer los pliegos, ya se han interesado al menos cuatro compañías.

Críticas del PP

Pero los populares no se fían. El portavoz municipal, Víctor Soler, y el concejal Guillermo Barber salieron a la palestra un día más para contestar a Gregori. "Seguimos con la vieja fórmula socialista; de los creadores del canon del agua potable llega ahora el de los parkings, ahora entendemos por qué vemos tanto a Orengo últimamente por los pasillos del Ayuntamiento de Gandia", afirmó Soler.

Los populares han pedido en la comisión, sin éxito, que el asunto se quedara sobre la mesa por falta de información, y por no haber participado en las reuniones previas. "Llega todo cocinado", se lamentaron.

Soler aventuró que los socialistas "van a malvender los parkings para regalarlos a alguna empresa amiga, y además disponer de 19 millones en año preelectoral". Soler añade que el gobierno local no les ha garantizado que el canon sea finalista, de hecho el PP tiene dudas sobre la legalidad del proceso. "Será un préstamo encubierto porque la empresa de alguna manera querrá recuperar ese dinero. En caso de que haya canon, señala Soler, que se vaya incorporando a los presupuestos cada año.

El portavoz popular aclaró que están a favor de rescatar el parking de República Argentina y también de acabar Sanxo Llop, "pero no a costa de replicar un modelo que ya endeudó a Gandia". Advierte que se pretende "privatizar y regalar los parkings de Prado y Serpis para tapar un pufo socialista, el del reequilibrio financiero de República Argentina".