Cruz Roja refuerza su presencia en Gandia con una nueva sede de 800 metros cuadrados

La organización humanitaria internacional Cruz Roja reforzará su presencia en Gandia con la próxima apertura de una nueva sede en la ciudad, un paso que responde al crecimiento de su actividad y a la necesidad de ampliar su capacidad de atención en la capital de la Safor.

La entidad ha adquirido un nuevo local en la avenida del Grau, muy próximo a la actual sede situada en la calle Magistrat Catalá, lo que permitirá mantener la continuidad de los servicios durante el proceso de transición a este amplio espacio. En los próximos meses, el espacio, que cuenta con alrededor de 800 metros cuadrados, será adaptado y equipado para ofrecer unas instalaciones más modernas, funcionales y acordes a las demandas actuales de la ciudad.

Según explican desde la organización, el incremento del volumen de actividad ha hecho necesario contar con unas dependencias más amplias que permitan mejorar tanto la atención directa como la coordinación interna de Cruz Roja. Desde esta nueva sede se dará respuesta a distintos programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores, infancia y juventud, mujeres, así como a personas migrantes y refugiadas. También se reforzarán las áreas de intervención en emergencias, medio ambiente y las iniciativas de Cruz Roja Juventud.

Entre las actividades que se llevan a cabo en la ciudad, Cruz Roja ofrece clases de refuerzo para niños en situación de vulnerabilidad, atiende a las personas más vulnerables o presta servicio en algunas de las actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad.

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El nuevo centro dispondrá de espacios específicos para la atención individual y grupal, además de aulas destinadas a formación y actividades comunitarias, con el objetivo de potenciar la labor social y educativa de la organización en el municipio.