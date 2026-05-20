Cuatro décadas como espacio de oportunidades y crecimiento personal: La Escola d'Adults Jaume I de Gandia celebra su 40 cumpleaños

El Centre Públic de Formació de Persones Adultes (FPA) Jaume I de Gandia celebra 40 años de vida. La conmemoración está programada para este jueves, 21 de mayo de 2026, a las 19.00 horas en el jardín de la Casa de la Marquesa.

Este acto supone un hito destacado para el centro, que a lo largo de cuatro décadas ha desarrollado una tarea fundamental en la formación de personas adultas en Gandia y en el resto de la comarca de la Safor, ofreciendo oportunidades educativas, de calificación y de crecimiento personal a miles de alumnos.

Prueba de ello es que en el presente curso hay más de un millar de alumnos y alumnas matriculados en cursos reglados (formación inicial y de educación secundaria) y no reglados (inglés, castellano para extranjeros, valenciano, informática).

El centro acoge también las pruebas libres de obtención del Graduado de Secundaria para mayores de 18 años; y, por primera vez, las pruebas de valenciano A2 y B1 de la Junta Calificadora de Enseñanza del Valenciano. Así mismo, participa en el proyecto Erasmus+ y está dentro de la red de centros de Capacitación Digital.

El Centre Públic de Formació de Persones Adultes (FPA) Jaume I de Gandia tiene su sede desde hace varios años en el edificio de la Escola Pia de Gandia.

El acto contará con la participación de miembros de la comunidad educativa (unos cuántos alumnos dirigirán unas palabras a los asistentes), representantes institucionales (tanto el alcalde de Gandia como la regidora de Educación han confirmado la asistencia) y otros centros educativos de la comarca. Servirá para poner en valor el recorrido histórico del centro, así como su contribución social y educativa desde su creación.

Otras actividades

Previamente, se han organizado actividades. Dos grupos de cincuenta alumnos harán una visita guiada al Palau Ducal y para otro centenar de personas habrá dos rutas por el centro histórico (una de ellas para el alumnado de las escuelas de adultos de la comarca, como por ejemplo la de Oliva, y para alumnado italiano de Erasmus).

A pesar de la situación actual de huelga indefinida del personal docente, se ha decidido mantener la celebración de esta efeméride teniendo en cuenta que se trata de un acontecimiento que se ha preparado desde hace meses y que representa un reconocimiento colectivo a la trayectoria y compromiso de la educación pública con las personas adultas.

Noticias relacionadas

Con este acto, el Centre Públic de Formació de Persones Adultes (FPA) Jaume I de Gandia reafirma su papel como referente educativo en la comarca y pone en valor la importancia de garantizar una educación a lo largo de la vida, inclusiva y accesible para todas las personas.