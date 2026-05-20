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Docentes de luto en Gandia por la educación pública: "No luchamos sólo por un aumento de sueldo"

Decenas de profesores en huelga han participado esta mañana en sendas marchas de protesta con el fin de recorrer todos los colegios e institutos de la ciudad

Protesta educativa en Gandia en el octavo día de huelga

Protesta educativa en Gandia en el octavo día de huelga

Josep Camacho

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Numerosos profesores de la Safor siguen movilizados con motivo de la huelga indefinida en la enseñanza pública valenciana, que cumple este miércoles su octava jornada. Decenas de docentes han participado esta mañana en Gandia en una acción convocada, como viene siendo habitual, por los sindicatos del sector pero también por varias asambleas y plataformas a través de las redes sociales que se han sumado a este movimiento de las "camisetas verdes".

Se trataba de dos marchas de protesta. Ambas han empezado en la plaza de Santa Anna a las nueve y media de la mañana. Las dos se disponían a pasar frente a todos los colegios e institutos públicos de la ciudad. Una, con los participantes vestidos de negro, estaba ambientada en un "entierro por la educación pública". La encabezaban un par de ataúdes de cartón con los lemas alusivos, seguido de un grupo de "dolçaina i tabal" que interpretaban marchas fúnebres, y sus plañideras correspondientes.

La marcha a su pasado por el Palacio de Justicia.

La marcha a su pasado por el Palacio de Justicia. / J.C.

En otra los docentes iban vestidos de verde y era una caminata a pie, que han hecho otro itinerario. Ambas tenían previsto confluir más tarde, para finalizar, en la Alqueria de Martorell, cerca del instituto Maria Enríquez.

Una imagen del &quot;entierro por la educación pública&quot;.

Una imagen del "entierro por la educación pública". / J.C.

Han participado docentes de varios centros de la comarca. Carmen, profesora del IES Gabriel Ciscar de Oliva, participante en el "entierro", considera que la Conselleria "está dinamitando la escuela pública" y sólo puede resucitar "si ponen más recursos". Sobre la oferta de aumento de sueldo de los 200 euros, opina que "me parece ridícula, no está ligada al IPC, y además llevamos 19 años con el sueldo congelado", pero acto seguido apunta que no están luchando sólo por una mejora salarial.

Salida de la caminata.

Salida de la caminata. / J.C.

Karem, profesora del IES Ausiàs March de Gandia y conocida además en el "mundillo" de las carreras populares, se apuntó a la caminata. "Muchos a nivel emocional no lo estamos pasando bien, con nervios y tensión", reconoce. Como a su compañera también le indigna que la Conselleria quiera poner el énfasis solamente el asunto del sueldo. "No quieren concretar otras medidas, como la reducción de ratios, o hacer las sustituciones de forma rápida, porque a veces los alumnos están hasta dos meses sin profesor", comenta.

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Grupo de &quot;dolçaina i tabal&quot;.

Grupo de "dolçaina i tabal". / J.C.

Los manifestantes han circulado por aceras, carriles bici, o zonas peatonales, y han estado escoltados por agentes de la Policía Local, a fin de que no se produjeran problemas con el tráfico.

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