El festival Duna Dorada aterriza en Oliva con previsión de lleno hotelero y gran impacto local

Oliva dará este fin de semana el pistoletazo de salida a la temporada de festivales veraniegos en la Safor. Cada año son más los municipios que se suman a esta apuesta cultural y de ocio con el objetivo de atraer tanto a vecinos como a visitantes. En este contexto, la localidad acogerá por primera vez Duna Dorada, un evento musical que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en la playa de Terranova-Burguera y que contará, entre otros, con artistas como El Arrebato, Cepeda, David Civera o Efecto Mariposa.

La organización ultima estos días los preparativos y el montaje del recinto, que abrirá sus puertas el viernes a partir de las 18 horas. «Hay mucho movimiento y un gran interés por asistir, tanto por parte de vecinos de Oliva como de personas de otras localidades. Se respira un ambiente distinto en la ciudad», señala el concejal de Turismo, Salvador Llopis.

El impacto del festival ya se deja notar en el sector turístico y hostelero. Según ha destacado el edil, los hoteles y restaurantes de la playa han colgado el cartel de completo para este fin de semana, una situación que valora muy positivamente: «Queremos que el festival tenga una repercusión directa y beneficiosa en el comercio local. Buscamos un beneficio directo para el tejido económico del municipio».

Consumo local

En esta línea, Llopis detalla que el festival cerrará sus puertas entre las dos y las tres de la madrugada con el objetivo de favorecer el consumo en la localidad. «Queremos que los asistentes disfruten de la hostelería, de los hoteles… Este horario más limitado no solo beneficiará a los residentes de la zona, sino también a los negocios, ya que permite que se acuesten pronto y al día siguiente puedan seguir disfrutando de Oliva», explica.

La concejalía de Turismo también trabaja con la mirada puesta en la desestacionalización del destino con el objetivo de consolidar Oliva como un punto de interés más allá de los meses de verano. "Asumimos el riesgo de celebrarlo antes del inicio de la temporada estival para dar actividad y trabajo a nuestro comercio local", señala el edil. Bromea: "Somos los primeros, un hecho que es positivo, pero que también nos pone en el foco".

El evento está centrado en la música de los años 2000, por lo que tanto la organización como el ayuntamiento buscan atraer a un público mayor de 35 años. «Buscamos un perfil familiar. Por eso hemos apostado por estos artistas», explica Llopis, que añade que desde su área no se quiere convertir la playa de Oliva en «una zona repleta de tiendas de campaña o de gente al límite por el consumo de alcohol». «El objetivo es que el festival repercuta positivamente en la ciudad», subraya.

Llopis reitera que «ya se respira buen ambiente en la ciudad» y confía en el buen desarrollo del evento: «Espero que todo salga como estaba previsto». En sus palabras, «será un fantástico atractivo turístico en un momento ideal por el buen clima y fuera de la temporada alta turística».

Sobre la continuidad del festival, el edil se muestra prudente y evita adelantarse a futuras ediciones. La decisión, apunta, se tomará una vez finalice esta primera experiencia. «Cuando termine valoraremos si merece la pena repetirlo», concluye.

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La organización y el ayuntamiento recuerdan que aún quedan entradas disponibles. Además, los menores de diez años podrán acceder de forma gratuita, mientras que las personas empadronadas en Oliva han podido beneficiarse de un precio reducido.