El Gandia Pride 2026 anuncia cuatro intensas jornadas: Esta es la programación del 21 al 24 de mayo

El Gandia Pride 2026 ya está aquí. Del 21 al 24 de mayo y en el entorno del Moll de Borja en la playa se vivirá este acontecimiento, impulsado por varias entidades y organizaciones como JN Global Project y el Ayuntamiento de Gandia, con cuatro días de reivindicación, cultura y celebración.

El inicio de los actos institucionales marcará la apertura oficial del festival este jueves 21 de mayo a las 11.00 horas con la izada de la Bandera LGTBI en el Paseo Marítimo Neptuno, un acto organizado conjuntamente por Turismo de Gandia y JN Global Project.

El espíritu del Orgullo ya se vive en la ciudad a través de una rica Agenda Cultural que incluye exposiciones sobre las realidades trans (disponibles desde el 15 de mayo al Hotel RH Bayren y la Biblioteca Central) y el ciclo de cine "Pride en Gran Pantalla". Este ciclo cinematográfico, organizado por Independence Gay Asociación, se proyecta del 17 al 21 de mayo en los Cines ABC e incluye obras destacadas como "20.000 especies de abejas" o "Creatura".

Todo está preparado para cuatro días intensos en Gandia / Natxo Francés

El viernes 22 de mayo, el escenario principal abrirá sus puertas a las 20.00 horas para la Lectura del Manifiesto Gandia Pride 2026, a cargo de CLGS e Independence Gay. A continuación, a las 21.15 horas, Amor Romeira será la encargada de pronunciar el Pregón. La jornada continuará con una gala presentada por Libertad Montero, que contará con múltiples actuaciones artísticas, incluyendo Sergio Krabi, La Sanguinelli y DJ Mía Wallas, entre otras.

El día central del festival será el sábado, 23 de mayo, desde las 18.00 horas con la Marcha del Orgullo-Gandia Pride 2026, organizada por el Ayuntamiento de Gandia, que recorrerá el Paseo Marítimo Neptuno y la calle Armada Española.

Un jurado de prestigio

La noche del sábado culminará con uno de los platos fuertes del acontecimiento: la Gala Mr Gay Comunitat Valenciana 2026, que empezará a las 22.00 horas bajo la conducción de los reconocidos presentadores Carmen Alcayde y Omar Suárez.

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El certamen contará con un jurado de prestigio internacional formado por Francis Montesinos, Julio del Valle, María Eizaguirre, Alejandro de Miguel y Eduardo Morales. El acontecimiento estará coronado por las actuaciones musicales estelares de Azúcar Moreno, Rebeca, Natalia y Kler, amenizadas por la música de DJ Flote. El broche de oro al festival se pondrá el domingo 24 de mayo con una Closing Party a partir de las 12.00 horas en el chiringuito Hia.