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Denuncian un acto homófobo en la playa de Gandia tras arrancar varias banderas LGTBI durante la semana del Orgullo

Los símbolos los había colocado el ayuntamiento de cara a la programación

El colectivo CLGS condena los hechos y anima a participar "masivamente" en los actos

Un hombre arranca varias banderas LGTBI que adornaban la playa de Gandia con motivo del Orgullo

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Redacción Levante-EMV

Josep Camacho

Josep Camacho

Gandia

Un hombre, aparentemente joven, ha arrancado esta tarde varias banderas LGTBI que adornaban la playa Nord de Gandia, y que había colocado el ayuntamiento junto a las que anuncian el estado del mar, de cara a la programación del Orgullo, el Gandia Pride, que se celebra esta misma semana.

Los hechos han sucedido sobre las 15.30 horas a la altura del chiringuito 2. Han sido unas jóvenes las que han visto la escena, pero se han limitado a grabarla con sus teléfonos móviles, sin atreverse a llamarle la atención.

No obstante, estas chicas se han puesto en contacto con miembros del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor (CLGS), quienes a su vez han dado aviso a la Cruz Roja, Policía Local y Policía Nacional. Testigos presenciales aseguran que al menos habría cortado tres banderas arcoíris.

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Tanto los agentes como los socorristas han patrullado la zona para dar con este hombre. Desde CLGS condenan los hechos, que se investigan como delito de odio. A su vez, animan a participar "masivamente" en los actos del Gandia Pride programados para esta semana.

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