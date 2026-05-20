Denuncian un acto homófobo en la playa de Gandia tras arrancar varias banderas LGTBI durante la semana del Orgullo

Un hombre, aparentemente joven, ha arrancado esta tarde varias banderas LGTBI que adornaban la playa Nord de Gandia, y que había colocado el ayuntamiento junto a las que anuncian el estado del mar, de cara a la programación del Orgullo, el Gandia Pride, que se celebra esta misma semana.

Los hechos han sucedido sobre las 15.30 horas a la altura del chiringuito 2. Han sido unas jóvenes las que han visto la escena, pero se han limitado a grabarla con sus teléfonos móviles, sin atreverse a llamarle la atención.

No obstante, estas chicas se han puesto en contacto con miembros del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor (CLGS), quienes a su vez han dado aviso a la Cruz Roja, Policía Local y Policía Nacional. Testigos presenciales aseguran que al menos habría cortado tres banderas arcoíris.

Tanto los agentes como los socorristas han patrullado la zona para dar con este hombre. Desde CLGS condenan los hechos, que se investigan como delito de odio. A su vez, animan a participar "masivamente" en los actos del Gandia Pride programados para esta semana.