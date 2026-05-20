Interceptado un conductor en Oliva que cuadruplica la tasa de alcohol: Esta es la advertencia de la Policía Local
Los agentes trabajan cada día con dispositivos preventivos y actuaciones de vigilancia sin afán recaudatorio
La Policía Local de Oliva ha vuelto a retirar de la circulación a un conductor que casi cuadruplicaba la tasa permitida de alcohol, con un resultado de 1,03 mg/l en aire expirado.
Más allá de la sanción o de las consecuencias penales, la Policía Local de Oliva advierte que detrás de una situación así hay un riesgo real para la vida de muchas personas: "Cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol, no solo pose en peligro su seguridad, sino también la de cualquier familia, conductor o peatón que se cruce en su camino".
La única tasa segura es 0,0
El alcohol, recuerda la Policía Local, afecta la capacidad de reacción, la atención y la toma de decisiones, incluso en cantidades que muchas veces se perciben erróneamente como controladas. Por eso, la única tasa segura al volante es 0,0, destacan.
Prevención
Desde la Policía Local de Oliva continúan trabajando cada día con dispositivos preventivos y actuaciones de vigilancia, sin afán recaudatorio, sino con un único objetivo: evitar accidentes y proteger vidas. Porque muchas veces, "detrás de una actuación preventiva, hay una decisión que puede evitar una tragedia", concluye el comunicado de los agentes.
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