Interceptado un conductor en Oliva que cuadruplica la tasa de alcohol: Esta es la advertencia de la Policía Local

La Policía Local de Oliva ha vuelto a retirar de la circulación a un conductor que casi cuadruplicaba la tasa permitida de alcohol, con un resultado de 1,03 mg/l en aire expirado.

Más allá de la sanción o de las consecuencias penales, la Policía Local de Oliva advierte que detrás de una situación así hay un riesgo real para la vida de muchas personas: "Cuando una persona conduce bajo los efectos del alcohol, no solo pose en peligro su seguridad, sino también la de cualquier familia, conductor o peatón que se cruce en su camino".

La única tasa segura es 0,0

El alcohol, recuerda la Policía Local, afecta la capacidad de reacción, la atención y la toma de decisiones, incluso en cantidades que muchas veces se perciben erróneamente como controladas. Por eso, la única tasa segura al volante es 0,0, destacan.

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Prevención

Desde la Policía Local de Oliva continúan trabajando cada día con dispositivos preventivos y actuaciones de vigilancia, sin afán recaudatorio, sino con un único objetivo: evitar accidentes y proteger vidas. Porque muchas veces, "detrás de una actuación preventiva, hay una decisión que puede evitar una tragedia", concluye el comunicado de los agentes.