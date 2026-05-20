Jubilados y Pensionistas de la Safor aportan 500 euros a la "caja de resistencia" de la huelga de docentes
La asociación se solidariza con los profesores y contribuyen al fondo creado por la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià
La Asociación de Jubilados y Pensionistas de la Safor informa, a través de un comunicado, que ha hecho una aportación de 500 euros a la "caja de resistencia" habilitada por la Coordinadora d’Assemblees Docents del País Valencià, con apoyo de Escola Valenciana, como fondo ante la huelga de docentes en la Comunitat Valenciana, un paro que hoy cumple su octava jornada.
La asociación quiere manifestar, a su vez, "su solidaridad con la comunidad educativa y su espaldarazo en la lucha que están llevando para defender una escuela pública, de calidad, inclusiva y en valenciano". Además, felicitan a los organizadores por esta iniciativa que pretende ayudar a aquellos profesores que más lo necesitan.
La entidad hace un llamamiento a defender todos los servicios públicos, y a ayudar en la medida de lo posible. "Gobierne quien gobierne los servicios públicos se defienden", concluyeron las mismas fuentes.
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