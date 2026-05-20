El Museu Arqueològic de Gandia abre la única puerta de acceso a la ciudad que se conserva
El recinto celebrará el Dia Internacional de los Museos con una programación especial
La jornada se celebrará el próximo 24 de mayo y empezará las 10 horas con una visita guiada
Se llevarán a cabo actividades para todos los públicos y se realizará una visita por el MAGa
Ainhoa Ferrando
El Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) celebra el Dia Internacional de los Museos con una programación especial. Este año el lema será “Museus unint un món dividit” y las actividades se celebrarán el próximo domingo 24 de mayo. La iniciativa estará abierta a toda la ciudadanía de manera gratuita y sin necesidad de inscripción previa.
La jornada empezará a las 10 horas con una visita guiada desde el Mirador del Serpis y recorrerá el trazado de la muralla hasta el Museu Arqueològic de Gandia.
Carles Miret, director del MAGa, ha informado que a las 11 horas se desarrollarán los talleres y actividades y, a las 12 horas tendrá lugar un recorrido por el MAGa.
El plato fuerte
Alícia Izquierdo, concejala de Patrimonio, ha destacado que una de las novedades principales será “la apertura excepcional de la puerta posterior del MAGa, la única que se conserva de las antiguas murallas que daban acceso a la ciudad”.
Actualmente, la entrada no es transitable porque se encuentra en una calle que no tiene salida, pero antiguamente constituía un acceso funcional a la ciudad.
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