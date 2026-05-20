Música y actividades familiares por la educación pública este viernes en Gandia para respaldar la huelga: "Queremos que todos disfruten en este gran punto de encuentro"

La huelga de los docentes continúa después de ocho días de protestas e indignaciones. Como gesto de apoyo, Gandia acogerá este viernes, 22 de mayo, en la plaza de Sant Josep, una jornada de conciertos y actividades familiares bajo el lema “Concerts per l’Educació Pública”. La iniciativa está impulsada por la Assamblea de Docents de la Safor-Valldigna, -un grupo de docentes de la comarca- en el marco de las movilizaciones vinculadas a la vaga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana.

Blanca Molina, miembro de la Assamblea de Docents de la Safor-Valldigna, ha explicado que el acto surge de la necesidad de crear un espacio de confluencia con las familias y los pequeños, ya que considera que estas reivindicaciones no “son solo manifestaciones por parte del profesorado”.

En sus palabras, ha expresado que la idea es “promover un acto en el que toda la comunidad esté presente, desde los más pequeños a los más grandes. Queremos que todos disfruten en este gran punto de encuentro, el cual permite crear una mayor cohesión comarcal”.

Pensaron que la música era una herramienta poderosa para dar voz a sus reivindicaciones y, para no dejar de lado a los más pequeños, por lo que la jornada incluye diversas actividades para ellos.

El objetivo del evento se basa en la recaudación de fondos para la caja de resistencia -una hucha para recaudar fondos para los docentes- y mostrar el apoyo de la ciudadanía a la huelga indefinida iniciada el pasado 11 de mayo. Molina ha señalado que montarán una barra solidaria destinada a dicha acción. Además, pondrán en venta camisetas - diseñadas por Flug València-, las cuales también estarán destinadas al mismo fondo.

Según explica la profesora de Veles e Vents de Gandia, la iniciativa ha sido acogida con mucho entusiasmo. En sus palabras, “la gente se ha volcado, desde los grupos musicales emergentes que vienen de manera gratuita hasta la participación de empresa de escenario y sonido”.

Espera que las reivindicaciones lleguen hasta los padres. “Es importante que las familias tengan en cuenta cuáles son las protestas por parte del profesorado”, aclara. Y recalca que el colectivo podría recibir mayor apoyo por parte de la ciudadanía.

“Queremos que conozcan cuáles son nuestras peticiones, porque creemos que somos un colectivo que, en términos de medios e imagen, no estamos vistos. Sobre todo, queremos que la educación mejore porque sería un éxito colectivo para las futuras generaciones”, concluye.

Programación del evento

El acto se celebrará el viernes en la Plaza de San Josep de 17 a 22 horas y contará con actuaciones musicales de Puk d’Estil, Los Cigueños, Invers, Fardatxo y Low Kost.

También se llevarán a cabo diversas actividades infantiles y familiares, entre ellas la presentación del libro “Atles de les Comarques” a cargo de Ricard Tàpera, una sesión de yoga para los niños con Valeria de la Casa de Teo, un taller de mini huertos reciclados conducido por Mónica Orgánica y actividades de dinamización infantil organizadas por los alumnos de TASOCT del IES Veles e Vents de Gandia. Precisamente, el alumnado de este ciclo se ha movilizado durante las últimas semanas, ya que conselleria pretende eliminar esta formación.

Assamblea de Docents de Safor-Valldigna

La Assamblea de Docents de Safor-Valldigna empieza a desarrollarse tras las movilizaciones educativas. Según explica Molina, todo empezó en la primera huelga celebrada el pasado 31 de marzo y, desde entonces, los líderes de los colegios de la zona decidieron crear un espacio de debate asambleario. “Somos más de 200 miembros y están todos los centros educativos de la comarca Safor-Valldigna”, aclara.

Subraya que el grupo sirve como vínculo entre los centros, en el que cada miembro comparte información y, en conjunto, deciden cuáles son las actividades y las propuestas que llevarán a cabo- tanto a nivel comarcal como provincial- para visibilizar la problemática existente. A lo largo de su corta existencia, han realizado paseos de protestas y algunas actividades, pero la jornada de “Concerts per l’Educació Pública” es el evento que esperan con mayor ilusión.

Noticias relacionadas

Desde la asamblea informan que el acto estará abierto a toda la ciudadanía, por ello invitan a todos a asistir.