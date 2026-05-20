El naturalista Félix Rodríguez de la Fuente ya tiene su placa conmemorativa en la marjal Pego-Oliva con motivo del centenario de su aniversario

El Salinar del parque natural de la marjal Pego-Oliva rindió ayer un homenaje al naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, con motivo del centenario de su nacimiento.

La iniciativa -en recuerdo del reconocido etólogo, naturalista, divulgador ambientalista español y popular por la serie de televisión “El hombre y la tierra”-, incluyó la plantación de un árbol y la instalación de una placa conmemorativa.

El árbol, a cargo del Ayuntamiento de Pego, es concretamente una morera blanca que simboliza el crecimiento, la renovación y la conexión con la historia, así como el crecimiento personal y la sabiduría.

Instalación de la placa conmemorativa en homenaje al divulgador / Levante-EMV

En la placa -a cargo del Ayuntamiento de Oliva- se puede leer el siguiente texto: “En recuerdo al querido naturalista en el centenario de su nacimiento: Félix Rodríguez de la Fuente “1928-2028)”. Además de una frase del propio Rodríguez de la Fuente -propuesta por Vicente Urios-: “Bajo el cielo azul de la primavera, el agua mansa del gran marjal brilla como un espejo al que la brisa arranca reflejos cegadores que van a apagarse bajo las flotantes hojas de las ninfeas y nenúfares de la orilla”.

Enrique Parra, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oliva, ha explicado que la ciudad “debía sumarse al homenaje propuesto por la fundación Global Nature. Rápidamente pfrecimos nuestra colaboración y, de hecho, estamos muy contentos de que el parque natural Pego-Oliva haya homenajeado la figura de Rodríguez de la Fuente, el gran divulgador del valor del medio ambiente, de nuestra flora y fauna”.

Al acto asistieron el director general de Medio Natural y Animal, Lluís Gomis; el director conservador de la marjal Pego-Oliva, Jose Antonio Hernández, el primer director que tuvo el parque natural, Vicente Urios, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oliva, Enrique Parra, y la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Pego, María Mercedes Bolta.

Félix Rodríguez de la Fuente, un referente de la conciencia medioambiental

Este reconocido divulgador escribió artículos, redactó cuatro series televisivas y fue el creador de “Planeta Azul”, la serie que lo lanzó al reconocimiento internacional.

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Dedicó su vida a los viajes y a las expediciones y, su mayor logro fue “El hombre y la tierra”, un documental emitido por RTVE entre 1974 y 1981. El largometraje rompió el récord de audiencia con la retransmisión de 124 capítulos, los cuales abarcaban el equilibrio por la naturaleza y el respeto por el hábitat, la flora y la fauna.