Oliva abre el plazo para inscribirse en las prácticas formativas en el ayuntamiento
Las solicitudes pueden presentarse a partir de hoy, 20 de mayo, hasta el 8 de junio en el Registre General del Ayuntamiento de Oliva o a través de la sede electrónica
El 10 % de las plazas se reservarán para las personas con diversidad funcional
Ainhoa Ferrando
El Departamento de Educación del Ayuntamiento de Oliva, dirigido por Mario Vidal, abre el plazo para que las personas interesadas puedan presentar las instancias para formar parte del programa “Un estiu amb l’Ajuntament: Forma’t i aprén 2026”.
El curso formativo -financiado por el Ayuntamiento de Oliva- ofrecerá un total de 15 becas para los jóvenes que quieran aprender en diferentes departamentos municipales durante los meses de julio y agosto. Las becas de formación estarán remuneradas con 600 euros brutos mensuales.
Para poder solicitarlos, los jóvenes deben estar empadronados en Oliva y tener entre 18 y 30 años cumplidos. También podrá presentarse los adolescentes con estudios ya finalizados o en curso de FP Grado Medio o Superior, Grado Universitario, Máster universitario, Máster de especialización y FP.
El 10 % de las plazas se reservarán para las personas con diversidad funcional. Las solicitudes pueden presentarse desde hoy, 20 de mayo, hasta el 8 de junio en el Registre General del Ayuntamiento de Oliva o a través de la sede electrónica.
Mario Vidal, concejal de Educación, ha destacado que, tras la experiencia de los años anteriores, repiten el formato del programa de formación y, en sus palabras, informa que “se valorará el expediente académico, los conocimientos de valenciano y otros idiomas, ser miembro de familia numerosa o monoparental y no haber sido beneficiario en ediciones anteriores”.
Desde el ayuntamiento explican que las bases, los criterios y las hojas de inscripción se encuentran en la web municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid
- El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
- Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
- El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo
- La solidaridad también cabe en la huelga de los docentes: El profesorado del IES Tirant lo Blanc de Gandia lanza una iniciativa de apoyo a los huelguistas
- De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni
- La falla Carrer Major i Passeig de Gandia hace historia al nombrar por primera vez a una presidenta infantil