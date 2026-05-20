Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSubidas sueldo docentesSueldo actual profesoresMaribel VilaplanaValencia Basket horarioMotorista fallecidoValencia CF EuropaNuevo FordPAU 2026
instagramlinkedin

Oliva abre el plazo para inscribirse en las prácticas formativas en el ayuntamiento

Las solicitudes pueden presentarse a partir de hoy, 20 de mayo, hasta el 8 de junio en el Registre General del Ayuntamiento de Oliva o a través de la sede electrónica

El 10 % de las plazas se reservarán para las personas con diversidad funcional

Oliva abre el plazo para participar en el programa formativo “Un estiu amb l’Ajuntament: Forma’t i aprén 2026&quot;

Oliva abre el plazo para participar en el programa formativo “Un estiu amb l’Ajuntament: Forma’t i aprén 2026" / Levante-EMV

Ainhoa Ferrando

Gandia

El Departamento de Educación del Ayuntamiento de Oliva, dirigido por Mario Vidal, abre el plazo para que las personas interesadas puedan presentar las instancias para formar parte del programa “Un estiu amb l’Ajuntament: Forma’t i aprén 2026”.

El curso formativo -financiado por el Ayuntamiento de Oliva- ofrecerá un total de 15 becas para los jóvenes que quieran aprender en diferentes departamentos municipales durante los meses de julio y agosto. Las becas de formación estarán remuneradas con 600 euros brutos mensuales.

Para poder solicitarlos, los jóvenes deben estar empadronados en Oliva y tener entre 18 y 30 años cumplidos. También podrá presentarse los adolescentes con estudios ya finalizados o en curso de FP Grado Medio o Superior, Grado Universitario, Máster universitario, Máster de especialización y FP.

El 10 % de las plazas se reservarán para las personas con diversidad funcional. Las solicitudes pueden presentarse desde hoy, 20 de mayo, hasta el 8 de junio en el Registre General del Ayuntamiento de Oliva o a través de la sede electrónica.

Mario Vidal, concejal de Educación, ha destacado que, tras la experiencia de los años anteriores, repiten el formato del programa de formación y, en sus palabras, informa que “se valorará el expediente académico, los conocimientos de valenciano y otros idiomas, ser miembro de familia numerosa o monoparental y no haber sido beneficiario en ediciones anteriores”.

Noticias relacionadas

Desde el ayuntamiento explican que las bases, los criterios y las hojas de inscripción se encuentran en la web municipal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La reina Letizia recibe a la vecina de Xeresa Judith Ruiz para conocer su lucha por un cribado neonatal igualitario
  2. Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid
  3. El hotel de cuatro estrellas desata un terremoto político en el municipio menos poblado de la Safor
  4. Pau, el joven cocinero que falleció en un accidente de tráfico en el Grau de Gandia: 'Su alegría y compañerismo dejaban huella
  5. El solar de Gandilandia en la playa de Gandia será un mercado con 'food-trucks' y música en directo
  6. La solidaridad también cabe en la huelga de los docentes: El profesorado del IES Tirant lo Blanc de Gandia lanza una iniciativa de apoyo a los huelguistas
  7. De la mayoría absoluta a la ingobernabilidad en la Safor: el urbanismo divide equipos de gobierno en Castellonet de la Conquesta y Llocnou de Sant Jeroni
  8. La falla Carrer Major i Passeig de Gandia hace historia al nombrar por primera vez a una presidenta infantil

Oliva abre el plazo para inscribirse en las prácticas formativas en el ayuntamiento

Oliva abre el plazo para inscribirse en las prácticas formativas en el ayuntamiento

"A través del mar", la nueva exposición de Cristina Babiloni, abre sus puertas en Gandia hasta el 30 de junio

"A través del mar", la nueva exposición de Cristina Babiloni, abre sus puertas en Gandia hasta el 30 de junio

Cuatro décadas como espacio de oportunidades y crecimiento personal: La Escola d'Adults Jaume I de Gandia celebra su 40 cumpleaños

Cuatro décadas como espacio de oportunidades y crecimiento personal: La Escola d'Adults Jaume I de Gandia celebra su 40 cumpleaños

Tres oros, una plata y un bronce: El AC Gandia de Halterofilia firma una gran actuación en el Campeonato de España Sub-17

Tres oros, una plata y un bronce: El AC Gandia de Halterofilia firma una gran actuación en el Campeonato de España Sub-17

El atleta de Tavernes de la Valldigna, Vicent Ferreres Zaragoza, tiene las marcas para disputar los campeonatos nacional y europeo

El atleta de Tavernes de la Valldigna, Vicent Ferreres Zaragoza, tiene las marcas para disputar los campeonatos nacional y europeo

El festival Duna Dorada aterriza en Oliva con previsión de lleno hotelero y gran impacto local

El festival Duna Dorada aterriza en Oliva con previsión de lleno hotelero y gran impacto local

La Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor pide a las familias de los cerca de 50 fusilados en Gandia que contacten: “Sus seres queridos podrían haber sido ya exhumados y los podrían enterrar"

La Associació de Víctimes del Franquisme de la Safor pide a las familias de los cerca de 50 fusilados en Gandia que contacten: “Sus seres queridos podrían haber sido ya exhumados y los podrían enterrar"

La Universitat de València pierde 1.700 estudiantes de la Safor, la Marina y la Ribera Baixa desde 2020

Tracking Pixel Contents