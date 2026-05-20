Oliva abre el plazo para inscribirse en las prácticas formativas en el ayuntamiento

El Departamento de Educación del Ayuntamiento de Oliva, dirigido por Mario Vidal, abre el plazo para que las personas interesadas puedan presentar las instancias para formar parte del programa “Un estiu amb l’Ajuntament: Forma’t i aprén 2026”.

El curso formativo -financiado por el Ayuntamiento de Oliva- ofrecerá un total de 15 becas para los jóvenes que quieran aprender en diferentes departamentos municipales durante los meses de julio y agosto. Las becas de formación estarán remuneradas con 600 euros brutos mensuales.

Para poder solicitarlos, los jóvenes deben estar empadronados en Oliva y tener entre 18 y 30 años cumplidos. También podrá presentarse los adolescentes con estudios ya finalizados o en curso de FP Grado Medio o Superior, Grado Universitario, Máster universitario, Máster de especialización y FP.

El 10 % de las plazas se reservarán para las personas con diversidad funcional. Las solicitudes pueden presentarse desde hoy, 20 de mayo, hasta el 8 de junio en el Registre General del Ayuntamiento de Oliva o a través de la sede electrónica.

Mario Vidal, concejal de Educación, ha destacado que, tras la experiencia de los años anteriores, repiten el formato del programa de formación y, en sus palabras, informa que “se valorará el expediente académico, los conocimientos de valenciano y otros idiomas, ser miembro de familia numerosa o monoparental y no haber sido beneficiario en ediciones anteriores”.

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Desde el ayuntamiento explican que las bases, los criterios y las hojas de inscripción se encuentran en la web municipal.