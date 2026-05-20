La realidad y las necesidades de Oliva en materia de Educación: Radiografía del estado de los centros escolares

El Ayuntamiento de Oliva ha dado a conocer la realidad y las necesidades de sus infraestructuras educativas con motivo de la huelga del profesorado que ya está en su segunda semana a la espera de un acuerdo para que llegue a su fin.

Según el concejal de Educación en Oliva, Mario Vidal, todos los proyectos del Plan Edificant (programa de colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos para desarrollar nuevas acciones en el mapa de las infraestructuras educativas) se paralizaron en la anterior legislatura, 2019-2023, y solo se recuperaron por el anterior equipo de gobierno en los meses de marzo, abril y mayo del 2023 sin estar ninguno de ni en proceso de licitación ni, obviamente, adjudicadas las obras. En sus palabras, "recuperarlos y ejecutarlos fue la prioridad del departamento de Educación".

En un informe elaborado por el actual gobierno local olivense, la realidad de las obras de estos centros es la siguiente: El primer Edificant que está acabado, a falta de la entrega de la última documentación administrativa de la obra por parte de la empresa constructora y hacer la recepción de la obra por los técnicos municipales, es el del nuevo gimnasio del IES Gregori Maians. Señala que "era una infraestructura necesaria y vital para poder atender y dar respuesta a la demanda educativa que se generaba por la implantación de los ciclos formativos de Actividades Físicas y Deportivas". El coste total de la obra asciende a 993.788,55 €.

El Conservatorio Profesional de Música Josep Climent también está en la recta final de los trámites administrativos para hacer la posterior recepción de la obra y, así, tener terminado el nuevo aulario (14 aulas nuevas) para el inicio del curso escolar 2026-2027 y dar respuesta al aumento de la demanda educativa de este conservatorio de música de la Safor. El presupuesto sube a 1.120.914,16 €.

El CEIP Alfadalí de Oliva / Levante-EMV

Las obras del CEIP Alfadalí ya están prácticamente acabadas: Aulario Infantil, adecuación instalaciones, sala usos múltiples / gimnasio y pistas exteriores. El montante económico es de 2.350.046,71 € después de los modificados que ha tenido este proyecto para una óptima ejecución de la obra. Se adjudicó por 2.136.779,08 €, pero con un presupuesto de licitación de 2.327.646,05 €. Las instalaciones completas estarán al alcance de la comunidad educativa de este centro para el inicio del ejercicio 2026-2027.

Además, ya se ha adjudicado el contrato para las obras de sustitución de la carpintería del corredor de la primera planta y de acceso secundario del CEIP Santa Anna con los sobrantes del Edificant que se realizó la anterior legislatura para ejecutar este verano. El total de esta actuación asciende a 17.973,52 €.

Por último, queda una actuación urgente y todavía pendiente por parte de la Conselleria de Educación en el CEIP La Carrasca con la memoria económica actualizada (1.498.270,22 €). Las actuaciones que se tienen que hacer son, a grandes rasgos: desescombro del antiguo edificio de los maestros y construcción de un nuevo gimnasio, nuevas pistas deportivas y baños exteriores, climatización y reformas estructurales de los aularios de Infantil y Primaria.

Aulas UECO

Educación también pone el foco en las aulas UECO (Unidad Específica en Centro Ordinario), que se trata de un espacio educativo integrado en colegios o institutos y diseñado para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.

Al acabar el curso 2023-2024, se habilitó una aula UECO para el CEIP Virgen de los Desamparados, pero la escuela no tenía el aula adaptada. Tras varias reclamaciones desde el centro y desde el ayuntamiento y tres reuniones con Infraestructuras Educativas (enero, mayo y noviembre de 2025), y ante la negativa del Consell, el Ayuntamiento de Oliva asumió las actuaciones necesarias para hacer la adecuación del aula y se hizo cargo de la obra (22.046,37 €).

Con todo ello, el Ayuntamiento de Oliva ya tiene su listado de actuaciones a ejecutar durante este verano con inversión municipal. De hecho, ya se están tramitando los expedientes para las adjudicaciones de las obras más urgentes:

• Cambio del suelo del EIM Caracol por problemas de humedades que se arrastran desde la anterior legislatura, de momento, la inversión inicial para hacer esta actuación asciende a 45.000 €. A ejecutar una vez se acabe el curso escolar 2025-2026.

• Reparación del techo de la cocina del CEIP La Carrasca e instalación de porches en las escalas y puertas de acceso de los aularios.

• Reparación del techo del edificio del FPA Serafín de Centelles / Joanot Martorell.

• Reparación del techo del aula de religión y sensorial del CEIP Virgen de los Desamparados.

• Cambio del suelo en varias aulas de la EIM La Naranja dónde, también, han aparecido zonas con humedades.

• Vallas para buscar parte del espacio exterior del CEIP Virgen de los Desamparados.

• Instalación de la línea de baja tensión y contador eléctrico al CEIP Virgen de los Desamparados, dentro de las actuaciones del proyecto "Escuelas solares". Esta partida no disponía de ningún crédito asignado, a pesar de haber sido anunciado su completa financiación al acabado de la anterior legislatura. El Ayuntamiento aportará 48.393,66 €, para poder hacerlo realidad.

• Acondicionamiento de las instalaciones eléctricas de los CEIP Virgen de los Desamparados y CEIP Lluís Vives, por 23.986,88 €. De nuevo, actuación prevista dentro del proyecto "Escuelas Solares", que no disponía de crédito asignado y el Ayuntamiento aportará todo el desembolso para acabar esta actuación.

Todas estas actuaciones supondrán un gasto de casi 200.000 € para el Ayuntamiento de Oliva.

El IES Gabriel Ciscar de Oliva / Levante-EMV

Por otro lado, de todas las actuaciones solicitadas y reclamadas en las diversas reuniones que se han enviado a la DT de Infraestructuras el último año y medio que, de momento, las que ya han sido licitadas y adjudicadas son:

• Reforma integral y habilitación completa para los usuarios del FPA Serafín de Centelles / Joanot Martorell, de los baños de la primera planta del edificio por un valor aproximado de 34.000 €.

• Sustitución de la puerta de acceso principal del CEIP Virgen de los Desamparados, ubicada en la calle Alcalde Francesc Llorca.

Actuaciones pendientes

El resto de actuaciones pendientes y necesarias en las que se está trabajando, codo a codo, con la Unidad Técnica de la DT de Infraestructuras Educativas y los departamentos de Urbanismo y de Educación del Ayuntamiento de Oliva son:

* Instalación de los módulos industriales en el IES Gabriel Ciscar (una aula de 30 m² y dos vestuarios de 15 m² cada uno) para la familia profesional de Industrias Alimentarias. Ya han realizado visitas los técnicos de la *UT y valorar los trabajos para su instalación, pero, de momento, no nos han comunicado ninguna novedad alrededor de su licitación. El coste de esta inversión supone alrededor de 100.000 €.

• Obras de mejora de la climatización y accesibilidad a la FPA Serafín de Centelles y CEIP Virgen de los Desamparados. El proyecto de climatización y la modificación para mejorar la accesibilidad, ya está terminado. Se valorará la instalación de un elevador en lugar de un ascensor para agilizar la obra y reducir costes.

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La inversión total de todas estas mejoras superará el medio millón de euros, íntegramente a cargo de Educación. Pese a la redacción de los proyectos y hechos las memorias económicas, todavía no nos ha comunicado que se haya iniciado ninguna licitación de estas actuaciones.