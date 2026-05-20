Tres oros, una plata y un bronce: El AC Gandia de Halterofilia firma una gran actuación en el Campeonato de España Sub-17

El Atlético Club Gandia de Halterofilia completó una destacada participación en el Campeonato de España Sub-17 disputado este fin de semana en Alcañiz (Teruel), logrando importantes resultados individuales y formando parte del éxito colectivo de la selección de la Comunitat Valenciana en la clasificación por federaciones.

La actuación más sobresaliente llegó de la mano de Alexandra Figueroa, en la categoría de 48 kilos, consiguiendo la primera posición en arrancada, dos tiempos y total olímpico. La deportista compitió fuera de concurso debido a su condición de extranjera, aunque sus marcas sí computaron para la clasificación por federaciones, contribuyendo al título de campeonas de España logrado por la selección valenciana.

Uno de los podios nacionales con presencia de deportistas del AC Gandia de Halterofilia / Levante-EMV

También brilló Javier Zambrano, en la categoría de 56 kilos, con con la cuarta posición en arrancada, la medalla de plata en dos tiempos y el bronce en total olímpico. Además, formó parte del combinado masculino de la Comunitat Valenciana que logró el subcampeonato de España por federaciones.

Yuna López, también en la categoría de 48 kilos, finalizó sexta en arrancada y total olímpico y octava en dos tiempos, formando igualmente parte de la selección valenciana campeona de España.

En categoría de 58 kilos, Elena Moreno concluyó decimosexta en arrancada, decimocuarta en dos tiempos y decimoquinta en total olímpico, compitiendo además en la categoría más numerosa del campeonato, con un total de 19 participantes. La levantadora del AC Gandia también integró la selección autonómica campeona de España.

La expedición

La expedición del club gandiense estuvo encabezada por la entrenadora Lola Martínez, y el presidente de la Federación de Halterofilia de la Comunitat Valenciana, el también gandiense José Andrés Ibáñez.

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Al éxito de los y las halteras del AC Gandia, hay que añadir el título de campeona nacional conseguido por la levantadora del CH Tavernes de la Valldigna, Gisela Ruano, quien igualmente está clasificada para representar a España en el Mundial.