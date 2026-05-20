La Universitat de València pierde 1.700 estudiantes de la Safor, la Marina y la Ribera Baixa desde 2020

La Universitat de València ha perdido 1.668 estudiantes de grados residentes en las comarcas de la Safor, la Marina y la Ribera Baixa desde el año 2020 hasta la actualidad. Entre 2020 y 2023 la cantidad de estudiantes matriculados se mantuvo estable, en torno a 1.600-1.800 al año procedentes este estas tres comarcas valencianas, pero la caída es más acusada desde 2024.

En total durante los seis años del periodo analizado hubo 21.410 alumnos de grados, de los cuales 11.382 eran residentes en la Safor y 10.028 en la Marina y la Ribera Baixa, y de ellos 4.665 en la ciudad de Gandia.

En alumnos de másteres se mantiene la reducción, con 111 menos, y en doctorados en cambio hubo 32 más.

Este es uno de los resultados obtenidos por un informe de la Cátedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera de la Universitat de València (UV) en el se que analiza la oferta y la demanda de titulaciones y de alumnos matriculados en la UV entre 2020 y 2026 en Gandia y su área de influencia. En esta última el informe incluye a las comarcas citadas antes.

El estudio, que se puede consultar en el sitio web de la Cátedra, ha sido dirigido por Adrián Ferrandis, profesor del Departamento de Geografía de la UV, y nació del interés por parte del ayuntamiento y de la UV de disponer de nuevos estudios de carácter reglado en la ciudad, pero también está a disposición de cualquier particular, empresa o institución.

Esta tendencia descendente de estudiantes podría estar relacionada con varios factores. Uno de ellos sería el demográfico, es decir, la caída de población en esa franja de edad por la pirámide cada vez más invertida. También que el alumnado haya optado por otras universidades o por el incremento de la oferta universitaria en línea y la privada.

Ahora bien, el autor del estudio apunta, en declaraciones a este periódico, otras causa que estaría desincentivando estudiar en València, y es el progresivo encarecimiento del precio del alquiler en la capital. Y si la opción es ir y volver en el día, el deterioro del transporte público en los últimos años, especialmente el ferrocarril, tampoco anima a matricularse en el campus de Tarongers, Blasco Ibáñez o Burjassot-Paterna.

Además de alertar sobre esta situación el estudio también ofrece otras conclusiones interesantes. Una de ellas es que estas comarcas necesitan reforzar y diversificar su oferta de estudios superiores "para adaptarla a las nuevas demandas sociales y económicas del territorio, sobre todo en las ramas de educación, salud y ciencias sociales".

Y se destaca la concentración del interés del alumnado en las ramas de educación, ciencias sociales y jurídicas y ciencias de la salud, tanto en grados como en másteres y doctorados.

De hecho, el Grado en Maestro/a de Educación Primaria se mantiene como la titulación con más matriculados durante todo el periodo analizado (2020-2026), mientras que el Máster de Profesorado de Secundaria es claramente el más demandado en los estudios de posgrado.

En cuanto a los doctorados, los datos muestran una mayor estabilidad, con un claro predominio de los estudios vinculados a las ciencias de la salud. El de Medicina es el programa con más matriculaciones tanto en Gandia como en el conjunto de las áreas de influencia analizadas.

Preferencias en Secundaria

El estudio incorpora también una encuesta realizada a 431 estudiantes de bachillerato y formación profesional de 12 institutos de la Safor, con el objetivo de conocer las preferencias académicas de los futuros universitarios.

Los resultados confirman que las Ciencias Sociales y Jurídicas son la rama más demandada por el conjunto del alumnado (25,75%), seguida de Ciencias de la Salud (21,58%).

Por ciudades de la Safor en el caso concreto de Gandia, las Ciencias de la Salud pasan a ocupar la primera posición con un 27 % de preferencias, mientras que en municipios como Oliva predominan claramente las Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho, ADE, Magisterio), y en Tavernes de la Valldigna se registra un mayor interés por las disciplinas científicas, especialmente las ingenierías.

El informe pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una oferta universitaria más flexible y adaptada a la realidad socioeconómica de la comarca de la Safor, con nuevos programas vinculados a ámbitos estratégicos como la digitalización, el turismo avanzado, la sostenibilidad ambiental, las industrias creativas o la innovación social.

Gandia, polo universitario

Desde la Cátedra Joan Noguera se señala que Gandia se encuentra ante una oportunidad estratégica para consolidarse como polo universitario y de conocimiento en el sur de la provincia de València, y recomienda estrechar la colaboración entre universidades, administraciones públicas y agentes económicos y sociales.

En febrero de este 2026 se anunció formalmente, con la presencia de la entonces rectora Mavi Mestre y del alcalde, José Manuel Prieto, que el Ayuntamiento de Gandia cederá íntegramente el edificio Tossal a la Universitat de València para ampliar la oferta formativa, e incluso se dio a conocer cuál sería el primer máster de la UV en la ciudad, a partir del curso que viene, el de "Bienestar Social: Intervención Familiar", adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales.

Además de la presencia de la UV y de la Universitat Politècnica de València, que tiene 1.860 alumnos en su Campus y previsiones de crecer, Gandia sería una "ciudad de másteres" ideal, por su ubicación estratégica entre València y Alicante y porque el perfil de estudiante de estas titulaciones es de personas que ya tienen un empleo. Los alquileres están caros, sí, pero a diferencia de València, el mercado inmobiliario de la playa es diferente, y en ella se pueden encontrar precios más baratos, siempre que vayan de septiembre a mayo o junio, la temporada del curso lectivo.

El citado informe también ha contado con la participación de los técnicos José V. Sánchez Cabrera, Cristina García Cardona, Josep M. Alfaro Peiró, Marina Moreno Latorre e Itzel Yacum Piñacué Caicedo.