Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras

Miembros de la Associació Ecologista Valldigna Verda han realizado en el río Vaca catas de ictiofauna y análisis de macroinvertebrados para conocer el conjunto de todas las especies de peces que habitan en esta zona.

El objetivo del muestreo es evaluar el estado de las poblaciones de peces, detectar posibles presiones o alteraciones y entender la calidad ecológica del río a través de las especies presentes.

Por otro lado, los análisis de macroinvertebrados permiten conocer la salud global del curso fluvial, pues estos organismos actúan como bioindicadores muy sensibles a los cambios ambientales, a la contaminación y a la calidad del agua.

Los datos recogidos por los voluntarios de la asociación ecologista son enviados a la Consellería de Medio Ambiente. Valldigna Verda vive pendiente de la evolución y del estado ecosistémico de este espacio y, aportando esta información a la administración, pone en valor un patrimonio natural esencial del territorio.

Valldigna Verda empezó a realizar catas de ictiofauna el 2021. Las primeras fueron hechas por la Mancomunitat de la Valldigna, que en aquellos años participaba activamente en el proyecto de restauración natural del río Vaca. Actualmente, las realiza Valldigna Verda.

Los muestreos se hacen a la cabecera del rio Vaca, en los primeros kilómetros que han sido restaurados. El objetivo de las catas es determinar cuál es el estado de la fauna piscícola a raíz del proyecto de recuperación del bosque de ribera.

Los resultados, según Manel Gómez, de Valldigna Verda, son muy alentadores: "No solo encontramos una cantidad muy considerable de especies autóctonas como el barbo o la madrilla (esta última endémica), sino que a menudo registramos especies vulnerables tan relevantes como la raboseta (Cobitis palúdica) o incluso la misma tortuga leprosa, que desgraciadamente no se ha podido volver a localizar desde el 2021".

El río Vaca pasa por la Valldigna / Valldigna Verda

De hecho, este año Valldigna Verda también se ha adherido al proyecto Emys de Acción Ecologista-Garza para impulsar el estudio y la conservación de las tortugas de riachuelo, tan amenazadas por la expansión de la tortuga de Florida.

En conjunto, "nos encontramos ante un río con una elevada concentración piscícola autóctona, con un grado bajo de afección de especies invasoras y con presencia de especies vulnerables. Esta es la conclusión", destaca el miembro de Valldigna Verda.

Gómez añade que "este año hemos empezado, dando continuidad a estudios previos de una miembro de la asociación, con los análisis de macroinvertebrados. En este sentido, lo que queremos es también obtener conclusiones concretas sobre el estado actual de la calidad del agua en diferentes puntos, así como sobre las posibles afecciones negativas de las EDAR".

Un río de 14 kms

Desde el colectivo ecologista se advierte que "en estas actuaciones, hablamos solo del que ocurre en tramo que ha estado objeto de restauración natural. El río Vaca tiene unos 14 kms y la situación aguas abajo u otros lugares del río de los que no tenemos de información y podría ser radicalmente diferente".

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A pesar del elevado valor medioambiental del río Vaca y de una inversión pública que supera el millón de euros, la recuperación natural del río Vaca continúa sin formar parte de los programas políticos de los ayuntamientos de Tavernes y Simat de la Valldigna. Esta situación tendría que merecer atención y protección legal, según subrayan desde Valldigna Verda.