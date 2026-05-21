Club de Patinatge Artistic Tavernes de la Valldigna: Tras la Copa del Mundo en Alemania, llega el Campeonato de España en Gandia
Tres integrantes de la entidad vallera competirán en el Nacional de Solo Danza que se disputa en Gandia en el mes de junio
Pepe Juan
El Club de Patinatge Artistic Tavernes de la Valldigna no para. Vega Escrihuela, Gala Peris y Mateo Callejón representarán a la entidad vallera en el Campeonato de España 2026 de Solo Danza de las categorías alevín, infantil y cadete, que se disputará en Gandia los días 4, 5 y 6 de junio.
Después de una gran temporada, Vega y Mateo han conseguido la clasificación como campeones autonómicos, mientras que Gala ha obtenido su plaza después de conseguir una magnífica 3.ª posición de la Comunitat Valenciana.
Se trata de un premio al esfuerzo, la constancia y el trabajo de cada entrenamiento, así como al apoyo de sus familias y de todo el equipo técnico que los acompaña cada día.
El Nacional llega después de que el club de Tavernes hiciera historia con la participación de sus patinadoras, Vega Escrihuela y Gala Peris, en la World Cup (Copa del Mundo) de Garmisch en Alemania.
Las dos compitieron de la mejor manera posible, llevando el nombre de Tavernes de la Valldigna al mapa mundial en su primera experiencia internacional.
Orgullo por un sueño hecho realidad
Desde el club están muy orgullosos de las magníficas sensaciones, el trabajo, la actitud y la ilusión que han demostrado durante toda la competición.
Para el Club de Patinatge Artistic Tavernes de la Valldigna también era un sueño muy grande y verlo hecho realidad es una emoción inmensa. Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo y la dedicación de las patinadoras, sus familias, el equipo técnico y todas aquellas personas que han confiado en ellas y en el club, ayudando y apoyando para que esta experiencia internacional pudiera hacerse realidad.
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