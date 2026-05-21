Condena unánime al ataque a las banderas LGTBI de la playa de Gandia: "Aquí no caben los mensajes de odio ni de intolerancia"

Condena unánime al ataque homófobo, o cuanto menos incívico, que se produjo ayer por la tarde en Gandia, el robo por parte de un hombre de dos de las banderas LGTBI que adornan estos días la playa Nord con motivo del Gandia Pride. Tras la denuncia del colectivo CLG,S agentes de Policía Local, Policía Nacional y vigilantes de Cruz Roja participaron en una búsqueda, que resultó infructuosa, y, por lo tanto, no lo localizaron.

Las banderas ya han sido repuestas y en total son 13 las que hay a lo largo de la arena de la playa Nord, junto con las que anuncian el estado del mar. Estas se quedarán durante los actos del Gandia Pride.

El suceso se produjo en la víspera de que comenzara la programación del Gandia Pride, que este mediodía ha tenido su primer acto, la izada de banderas LGTBI en el paseo marítimo. Allí se han reunido representantes municipales y de los grupos políticos, excepto el concejal de Vox, de los colectivos CLGS e Independence Gay, organizadores del certamen Mr Gay Comunitat Valenciana, y miembros de la Policía Local y de los servicios de playa, entre otros.

Todos han coincidido en condenar los hechos y aclarar que este hecho aislado no representa al sentir general de la ciudad, y mucho menos en la previa a la Semana del Orgullo.

Izada de una de las banderas por parte del alcalde. / J.C.

El alcalde, José Manuel Prieto, en su discurso, fue contundente: "En Gandia no caben los mensajes de odio ni de intolerancia, la ciudad no es eso". Aseguró que quienes tienen estas conductas "son minoría". Invitó a participar en los actos y expresó su deseo de que el Pride se consolide en un futuro. La concejala de Turismo, Balbina Sendra, añadió que en Gandia "no cabe el odio y no vamos a hacer ni un paso atrás".

Para el presidente de Independence Gay, Pablo Jurado, este último ataque es "una evidencia de que tenemos que seguir reivindicando los derechos LGTBI". El coordinador de CLGS, Ximo López, aseguró que "no vamos a retroceder ni volver a los armarios" e hizo un llamamiento a participar "masivamente" en todos los actos del Orgullo, así como en la marcha que tendrá lugar el sábado por la tarde, por segundo año consecutivo y por primera línea de la playa de Gandia.

Prieto y Gil saludan a representantes de los colectivos y a la activista trans Mar Cambrollé. / J.C.

Nano García, de JN Global Project, valoró la rápida respuesta de las autoridades, y apuntó que este suceso "no va a empañar la imagen de la sociedad gandiense, que en general es abierta y plural". Añadió que "eventos como el Gandia Pride, pensado para todos los públicos pueden ahondar en difundir esos valores de igualdad y diversidad".

El acto consistió en izar cinco banderas, cuatro de ellas del movimiento LGTBI y una más de la Red Española de Destinos por la Diversidad, una asociación de municipios a la que se ha sumado Gandia esta legislatura, y la que precisamente levantó el alcalde junto con el coordinador de Mr Gay España, Juan Martí.