Dimite por sorpresa el alcalde de Castellonet de la Conquesta en un pleno marcado por la tensión del hotel

El alcalde de Castellonet de la Conquesta, Juan Espinosa (PP), ha anunciado este jueves por la tarde su dimisión durante un tenso pleno extraordinario marcado por los reproches y la creciente división generada en torno al proyecto para construir un hotel de cuatro estrellas con veinte suites, una zona para caravanas, área de restauración y piscina en una parcela de 36.253 metros cuadrados situada a menos de un kilómetro del núcleo urbano.

La sesión, convocada tras semanas de malestar vecinal y peticiones por parte de algunos miembros de la corporación, tenía como objetivo informar sobre el estado actual de la iniciativa impulsada por una empresa belga y aclarar las posibles repercusiones urbanísticas, medioambientales y sociales que podría tener para el municipio. Sin embargo, la sorpresa ha llegado tras el anuncio de Espinosa.

“Tras una larga reflexión, he decidido presentar mi dimisión”, ha afirmado el ya exalcalde ante una sala abarrotada de vecinos y vecinas, muchos de ellos llegados también desde municipios cercanos. Durante su intervención, Espinosa ha repasado algunas de las actuaciones realizadas desde que asumió la alcaldía y ha defendido su gestión al frente del consistorio. “He hecho todo lo posible por Castellonet”, ha señalado, antes de pedir “disculpas por si en algo he fallado”. Tras sus palabras, parte del público presente ha reaccionado con aplausos.

El concejal Rafael Enrique Mafé responde a uno de los vecinos. / Levante-EMV

El pleno, que se ha prolongado durante algo más de media hora, ha estado marcado por momentos de tensión y continuas muestras de rechazo hacia el proyecto turístico. Desde que el Consell sometiera hace unas semanas a información pública la Declaración de Interés Comunitario del complejo, numerosos vecinos han mostrado públicamente su oposición, al considerar que una actuación de estas características podría alterar el entorno natural y la identidad del municipio. De hecho, la plataforma Castellonet Tranquil ha recogido más de un millar de firmas. Además, en varias viviendas de la localidad se podían ver carteles en contra del complejo turístico.

La presión social llegó incluso a provocar un cambio de postura en el propio alcalde, que recientemente ha emitido un informe desfavorable en el que se mostraba “totalmente en contra de la implantación del hotel rural y la pernocta de caravanas” debido a la presión vecinal. Pese a ello, y a título personal, Espinosa ha reconocido durante la sesión que sigue considerando que el proyecto “es bueno para Castellonet".

Sin dimisiones

Otra de las sorpresas de la jornada ha sido la retirada de la dimisión de los concejales Matilde Bas y José Ignacio Barreiro, quienes, según figuraba en el orden del día, tenían previsto formalizar su renuncia. Sin embargo, llegado ese punto del pleno, el propio Espinosa ha anunciado que finalmente ambos continuarían en sus cargos. “Ahora lo entenderéis”, ha llegado a señalar Bas ante los asistentes. Como ya había avanzado este diario, fuentes cercanas a ambos ediles apuntaban a que su intención inicial era abandonar el gobierno municipal para “desvincularse del proyecto”.

Los vecinos durante el pleno. / Saray Fajardo

Quien sí ha abandonado oficialmente el grupo popular ha sido Mari Carmen Criado, que ha anunciado su paso al grupo de concejales no adscritos. Durante su intervención, la edil ha asegurado que “el hotel es solo la punta del iceberg de esta legislatura” y ha reprochado a Espinosa no haber informado al resto de concejales —la corporación está integrada por cuatro ediles y el alcalde— sobre los detalles del proyecto. “Nos hemos tenido que enterar por otros medios. No es que no me sienta representada por el PP, sino que abandono la lista por mis principios”, ha afirmado. Sus palabras han sido recibidas con un fuerte aplauso por parte del público.

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Por su parte, los otros tres ediles —Matilde Bas, José Ignacio Barreiro y Rafael Enrique Mafé— han insistido en varias ocasiones en que el ayuntamiento “estará al lado de lo que sea bueno para el pueblo”, aunque han evitado posicionarse de forma definitiva sobre el proyecto. “Vamos a esperar a ver qué dice el Consell. No podemos aventurarnos”, han reiterado ante las preguntas y críticas formuladas por numerosos vecinos durante la sesión.