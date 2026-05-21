Doble ració del Campionat Individual Professional de raspall masculí al Trinquet Ciscar en la setmana de les festes patronals en Piles

El pilotari local, Vercher, i el n º 1, Tonet IV, busquen la segona victòria en la lligueta de quarts de final que assegure la seua presència en semifinals

Vercher de Piles, en una partida del Campionat Individual / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

El municipi de Piles celebra les seues festes patronals esta setmana i potser per això es convertix en la capital del raspall professional este divendres, 22 de maig.

El Trinquet Ciscar de la localitat saforenca acull una doble ració del Campionat Individual-Trofeu President de la Generalitat amb un cartell reialment espectacular.

Es tracta de dos partides de la lligueta de quarts de final de la competició. A les 17 hores està programada la primera: Tonet IV contra Bossio. El nº1 del raspall va guanyar la primera davant Murcianet.

Vercher juga a casa

A les 18.30 hores juguen Vercher, de Piles, contra Murcianet. El rest saforenc també va triomfar en la seua estrena en guanyar Bossio per 25-00. L'objectiu és sumar una altra victòria que li puga assegurar classificar-se per les semifinals.

Vercher de Piles s'ha convertit en l'únic representant de la comarca de la Safor en la fase final de la competició. El rest saforenc està molt bé físicament, s'ha oblidat ja de les lesions i està molt il·lusionat de cara a fer un gran paper al campionat de mà a mà.

