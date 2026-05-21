El equipo directivo del IES Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva se suman a la ola de dimisiones por la falta de acuerdo con Educación

El noveno día de huelga indefinida del profesorado arranca con las primeras dimisiones de equipos directivos tras el fracaso de las negociaciones con la Conselleria de Educación. El IES Veles e Vents de Gandia y el IES La Valldigna de Tavernes ya habían anunciado hace unos días su intención de dimitir, aunque permanecían a la espera del resultado de la reunión con el Consell. Ahora, también han confirmado su renuncia los equipos directivos del IES Jaume II el Just de Tavernes y del CEIP Verge dels Desamparats de Oliva.

A través de un comunicado, el IES Jaume II el Just ha justificado su decisión “tras la burla que conselleria ha vuelto a demostrar hacia la educación pública valenciana”. El equipo directivo reconoce que “no ha sido una decisión fácil”, ya que la situación actual resulta “muy dura, complicada y desgastante para todas y todos”.

En el escrito denuncian que el funcionamiento de los centros educativos depende desde hace tiempo “del voluntarismo, las horas infinitas, las renuncias personales y el esfuerzo constante de los claustros y equipos directivos”. Asimismo, lamentan haber tenido que “sostener la escuela pública cuando faltaban recursos, atender la inclusión sin personal suficiente, asumir funciones que no correspondían e intentar proteger al alumnado, las familias y el profesorado frente a una administración cada vez más alejada de la realidad de los centros”.

Colapso real

No obstante, advierten de que seguir “normalizando” esta situación les convierte “en el colchón que evita que el sistema muestre su colapso real”. Por ello, defienden que esta dimisión supone también una forma de “defender una educación pública digna, de calidad, inclusiva y en valenciano”, además de denunciar que “no podemos seguir sosteniendo solos un sistema que cada vez recibe más recortes, más burocracia y menos apoyo”.

El equipo directivo concluye el comunicado agradeciendo el esfuerzo, la profesionalidad y el compromiso diario de la comunidad educativa. Además, asegura que continuará luchando, “desde donde sea”, por la educación pública “que nuestro alumnado y nuestro país merecen”.

Por su parte, el CEIP Verge dels Desamparats de Oliva también ha anunciado su dimisión mediante una carta dirigida a las familias del centro. En ella, aseguran dirigirse a la comunidad educativa “con el corazón en la mano en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como equipo directivo”.

Recuerdan que llevan muchos días de huelga “sin cobrar, intentando defender con responsabilidad y esperanza una educación pública de calidad”, aunque consideran que “ha llegado un punto en el que callar nos convertiría en cómplices de una situación injusta e insostenible”.

Ante la ausencia de un acuerdo real y de compromisos firmes por parte de la administración, el equipo ha presentado su dimisión en bloque. “Lo hacemos con tristeza, pero también con la serenidad de saber que actuamos con coherencia, dignidad y valentía para defender aquello en lo que creemos”, señalan.

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Finalmente, subrayan que se trata de “un día triste, de despedidas y de dolor, pero también de dignidad, lealtad y amor por la educación pública”. Además, agradecen a las familias el apoyo recibido y “seguir creyendo en la escuela pública y en los valores que seguimos sembrando cada día”.