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Gandia avanza en los trámites hacia la transformación integral del servicio público de transportes

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicará el proyecto en un periodo de exposición pública y posibles alegaciones

El programa contempla la licitación de un contrato de 15 años por un valor superior a los 31 millones de euros

Gandia va a renovar totalmente el transporte público

Gandia va a renovar totalmente el transporte público / Levante-EMV

Salva Talens

Salva Talens

Gandia

La comisión de Gobierno Interior, Seguridad y Proximidad del Ayuntamiento de Gandia ha aprobado el proyecto de la transformación integral del servicio público de transportes de la ciudad. Dicha aprobación se publicará en unos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para su exposición pública durante un mes, seguida de un periodo de presentaciones de alegaciones. La importancia de someterlo a exposición pública, aparte de su vertiente legal, también se sostiene en el análisis de todas las propuestas que puedan surgir.

Eso significa que Gandia avanza en los trámites para poder en marcha su ambicioso plan de transformación integral del servicio público de transportes. La previsión, pero también el deseo del gobierno local gandiense es que se haga efectivo durante el primer semestre del próximo año.

Más de 30 millones de euros

El proyecto, como ya explicó el alcalde José Manuel Prieto el pasado día 5 de mayo, contempla la licitación de un contrato de 15 años por un valor superior a los 31 millones de euros con el objetivo de transformar por completo el sistema de transporte público.

La actuación, que se financiará con una aportación municipal anual de unos 316.000 euros, incluye la renovación de la flota, los recorridos y las marquesinas, así como la integración de las dos concesiones actuales en un único servicio.

La incorporación de una decena de autobuses eléctricos, con los que se busca reducir tanto la contaminación como el ruido, la renovación de las 90 marquesinas existentes y un aumento de las frecuencias de paso para adaptarlas a las necesidades de los usuarios, son los principales argumentos del plan de movilidad trazado por el ayuntamiento.

Alegaciones

El Grupo Municipal Popular de Gandia ha anunciado que presentará alegaciones al proceso de licitación del transporte público impulsado por el gobierno socialista, al considerar que el proyecto planteado “se queda muy corto en recorridos, líneas, frecuencias y tecnología” y no responde a las necesidades reales de la ciudad.

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Por ello, los populares insisten en la necesidad de mejorar el pliego de condiciones para garantizar un servicio moderno, eficiente y adaptado a la realidad actual. “Gandia necesita un transporte público digno, con más líneas, mejores frecuencias y tecnología acorde al siglo XXI”, ha añadido Soler.

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