La Nueva Marina de Gandia ya tiene luz verde para iniciar la construcción del edificio principal

La empresa Nueva Marina de Gandia ya tiene luz verde por parte de las administraciones para iniciar las obras del edificio principal, dentro del proyecto del nuevo club náutico que se presentó en sociedad a principios de este año. Hasta ahora se estaban realizando obras menores en los pantalanes, pero permanecía encallado el expediente que afecta a lo que en realidad son tres inmuebles: el que albergará la administración y servicios, el de ocio y restauración, y otro para la escuela náutica.

El alcalde, José Manuel Prieto, anunció que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València, reunido el miércoles, y al que él mismo asistió como representante del ayuntamiento, lo aprobó y este mismo jueves el ayuntamiento ha concedido licencia de obras.

Prieto hizo estas declaraciones en la playa, tras el acto de izada de banderas LGTBI, acompañado por la directora general de Urbanismo, Maite Alonso, y por la concejala de Turismo, Balbina Sendra.

El alcalde explicó además que Valenciaport ha certificado que la empresa "tiene financiación para estas obras y por tanto podría empezar cuando quisiera".

En enero empezaron unas obras menores en los pantalanes, en uno de los extremos del recinto deportivo, "pero faltaba autorizar los edificios". El retraso se debe, según Prieto, a que la conselleria tenía pendiente informar favorablemente, sobre todo tras reducirse el aforo previsto inicialmente". Pero, "nada más que la conselleria nos ha devuelto el proyecto, en apenas quince días, hemos aprobado la licencia".

Prieto calificó el anuncio como “trascendental” para la ciudad y destacó que la Nueva Marina “supone un revulsivo para el destino y generará nuevas oportunidades, ocupación y riqueza, además de recuperar la oferta náutica deportiva perdida durante los últimos años”.

La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, explicó que la idea de la concesionaria es iniciar las obras dragando los sedimentos del fondo de la lámina de agua y que es posible que inicialmente se utilice la explanada para depositar toda la arena y todos los residuos y, una vez finalizada esta fase de dragado, se iniciarían las obras de la construcción del edificio principal.

A pesar de que la ordenanza prohíbe hacer obras en la playa en julio y agosto el ayuntamiento las autoriza por su "interés general", y siempre que no haya vehículos pesados en la explanada y por las calles de la playa.

Balbina Sendra subrayó que la nueva Marina "representa una pieza clave dentro de la estrategia de economía azul y diversificación turística de Gandia, reforzando un producto turístico vinculado a la náutica que la ciudad consideraba prioritario incorporar a su oferta".

Diez millones de euros

La inversión prevista es de 10 millones de euros. El proyecto prevé la creación de 50 puestos de trabajo directos durante las obras y más de 200 directos e indirectas una vez que el complejo esté en marcha.

El proyecto incluye un edificio polivalente de 1.440 metros cuadrados, con espacios destinados a sede administrativa, escuela y locales de ocio y restauración; una piscina con terraza solar; más de 1.500 metros cuadrados de terrazas exteriores; 150 plazas de aparcamiento vigiladas con generación de energía fotovoltaica para autoconsumo; y una escuela de remo y vela para fomentar el deporte náutico.

Figuración virtual del proyecto. / Levante-EMV

La infraestructura contará con 268 amarres para embarcaciones de entre 6 y 20 metros de eslora, tecnología de última generación, una renovada dársena y una escuela de remo y vela, reforzando el compromiso municipal con el deporte náutico y la economía azul.

El nuevo complejo estará completamente abierto al público, eliminando las barreras existentes entre el paseo marítimo y las instalaciones portuarias, favoreciendo una mayor integración entre la ciudad y el mar.

Sobre este asunto y a través de un comunicado el concejal del Grupo Municipal Popular, Guillermo Barber, denuncia la "falta de credibilidad del alcalde". Barber opina que el gobierno local "ha vendido humo durante años mientras paralizaban oportunidades, inversiones y puestos de trabajo que Gandia necesitaba”, y anunció que presentarán una nueva propuesta para el puerto y la Marina de Gandia “frente al palabrerío, la propaganda y los anuncios vacíos".