Oliva da voz a su historia musical: “Queremos que se recupere a personas que lo dieron todo y que han caído en el olvido”

Oliva recordará a grandes figuras históricas y musicales en un acto conmemorativo. La iniciativa se celebrará el próximo 26 de mayo en la Casa de la Festa de Oliva a las 19 horas. Allí, Manel Marcos, escritor de narrativa infantil, impartirá una conferencia titulada “Pioners i Mestres de la música de banda a Oliva” para homenajear a los referentes de la ciudad.

Durante la charla, el autor de obras como “L’eriçó més valent del món” contará curiosidades de la música en la Safor. Durante la charla, abordará desde el famoso barítono de Oliva que tocó en coliseos de Lisboa y Buenos Aires, hasta el virtuoso pianista invidente que ofreció conciertos por toda la nación española durante más de quince años.

Ambas figuras no serán las únicas protagonistas, también explicará la historia de ciertos personajes históricos como el primer director de banda Severino Guisot Perelló, el subdirector Francisco Beneito Molina y homenajeará especialmente a Domingo Escribá Peiró, músico de la Associació Artístico-Musical de Oliva y primer alcalde de la ciudad durante la Segunda República.

Además, Marcos presentará el trabajo de investigación “La Música de banda a Oliva: Els documents fundacionals (1886-1905)”, una publicación que recoge las actas de constitución de las primeras sociedades musicales de Oliva.

Manel Marcos presentará el trabajo de investigación “La Música de banda a oliva: Els documents fundacionals (1886-1905)” / Levante-EMV

El proyecto tiene como objetivo divulgar el material descubierto y ponerlo a disposición de la ciudad, el sector musical y los investigadores interesados en el tema. “Es un libro que hace justicia y que dignifica a los grandes pioneros de la música de la banda. Se recuperan a personas que lo dieron todo y que han caído en el olvido absoluto”, explica el autor.

El acto está organizado por la Associació Artístico-Musical de Oliva, -en colaboración con el Ayuntamiento de Oliva- y será introducido por Ferran Escrivà Llorca, profesor de la Universitat de València.

Al evento asistirán la directiva de la Federació d’Associacions de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana, la Societat Musical Santa Cecília de Cullera, la Directiva de la Societat Musical de Piles y la Societat Musical de Miramar.

Noticias relacionadas

El aforo será de un centenar de personas y la entrada es gratuita.