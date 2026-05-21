Polémica en Bellreguard por la pérdida de una ayuda de la Diputación de Valencia para cultura y juventud por no justificarla

El Ayuntamiento de Bellreguard dejará de ingresar una subvención de 1.200 euros procedente de la Diputación de Valencia destinada a programas municipales de fomento de la cultura entre la juventud, según denuncia el Partido Popular "por no haber presentado la documentación necesaria para justificar el destino de los fondos".

Desde el PP lamentan que, mientras se realizan importantes gastos en esta área, se deje escapar financiación pública que podría reforzar la oferta cultural dirigida a los jóvenes. La situación salió a relucir durante el último pleno ordinario de mayo, donde el PP solicitó explicaciones a la concejala de Participación Ciudadana sobre los motivos que han llevado a Bellreguard a quedarse sin esta ayuda.

Según explica la portavoz del PP de Bellreguard, Marola Marco, la respuesta ofrecida por la responsable municipal generó más dudas: "La explicación que se dio fue que los plazos se habían pasado y que la situación se debía a un problema con un técnico municipal. Pero cuando una subvención se pierde, la responsabilidad de supervisar y garantizar que el procedimiento llegue a buen término corresponde al gobierno", señala.

Durante el mismo pleno, el PP preguntó también si se habían solicitado otras ayudas dirigidas a colectivos musicales, subvenciones que pueden alcanzar los 10.000 euros para la adquisición de instrumentos y material.

La respuesta, según denuncian los populares, fue igualmente llamativa. La edil de Cultura Festiva reconoció públicamente que "no tiene tiempo" para revisar todas las convocatorias y añadió que "no puede verlo todo".

La réplica del gobierno local

La regidora de Juventud en el Ayuntamiento de Bellreguard, Neus Burguera, ha aclarado que la pérdida de la subvención de 1.200 euros destinada a actividades culturales juveniles se produjo "por un error humano" en la tramitación administrativa, tal como ya se explicó durante el plenario municipal.

La edil "lamenta que el PP utilice un error puntual para intentar desacreditar su gestión, obviando las subvenciones conseguidas" desde su área durante esta legislatura. Entre ellas, destaca una subvención europea de más de 55.000 euros conseguida en 2025, dentro de una línea competitiva a la cual muy pocos ayuntamientos de las dimensiones de Bellreguard y con su capacidad técnica consiguieron acceder. La regidora ha querido poner en valor que el trabajo realizado desde el departamento para preparar y tramitar esta subvención "fue inmejorable".

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Además, en 2026 Bellreguard ha sido beneficiario, también desde el área gestionada por la misma regidora, de una ayuda estatal de 22.500 euros para la gestión de colonias felinas, una convocatoria en la cual solo 18 municipios de todo el Estado español han resultado seleccionados. La regidora ha remarcado que continuará trabajando por Bellreguard "con la misma dedicación e implicación que ha permitido conseguir subvenciones importantes y nuevas oportunidades para el pueblo".