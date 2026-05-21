Potries da otro paso para mejorar la gestión de residuos y ser un municipio más sostenible con la ejecución de la isla de compostaje

La localidad de Potries pisa firme en su camino para mejorar la gestión de los residuos orgánicos y avanzar hacia un municipio más sostenible. Ahora, con el proyecto de la futura isla de compostaje comunitaria que aumenta el compromiso de la población con el medio ambiente.

El Ayuntamiento de Potries iniciará la ejecución de la isla de compostaje en breve, según ha confirmado el equipo de gobierno local. La nueva instalación permitirá transformar residuos orgánicos en compuesto de calidad para uso agrícola, particular y espacios públicos.

Los resultados que espera conseguir el consistorio son un 33 % de porcentaje de biorresiduos tratados en el municipio, la reducción de 19,71 toneladas al año de biorresiduos transportados a planta y la producción de 5,9 toneladas/año de compuesto, utilizado para explotaciones agrícolas, particulares y para jardinería municipal. Con el nuevo proyecto se evitarán emisiones de alrededor de 1.872,45 CO₂/año

Financiación

El importe total del proyecto es de 144.580,78 € con una financiación a tres partes: La Generalitat Valenciana aporta una subvención del programa LEADER 2023-2024 de 100.000,00 €, la Diputación de València, a través de Medio Ambiente, participa con 30.000,00 € y el Ayuntamiento de Potries invierte 14.580,78 € de fondos propios.

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