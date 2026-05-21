El PSPV de Oliva renombra a su sede Vicent "el Quixalo" para reconocer su trayectoria

La Agrupació Socialista de Oliva aprobó ayer renombrar su sede como homenaje a Vicent “el Quixalo”. La decisión fue aceptada por unanimidad por los miembros de la asamblea como reconocimiento a la trayectoria política, humana y militante de Vicent Berbegall, conocido por todos como “el Quixalo”.

Berbegall fue miembro fundador de la agrupación socialista y una de las personas que contribuyó a sembrar las primeras semillas del socialismo en Oliva. Ejerció su cargo como concejal socialista en el ayuntamiento de la ciudad durante dos legislaturas entre 1983 y 1991. Asumió responsabilidades como concejal de Deportes y Cementerio y participó activamente en momentos importantes en la historia del municipio.

Durante el homenaje se recordó su implicación en episodios clave de la vida política y social de la ciudad, así como su compromiso constante con el partido. “Buen hombre, silencioso, siempre dispuesto a ayudar y a colaborar sin pedir nunca nada a cambio”, así lo definieron sus compañeros.

Además, se rememoró el papel fundamental de los primeros militantes que, en plena clandestinidad y dictadura, empezaron a organizarse y defender valores como la libertad, la igualdad y la justicia social. Un camino iniciado por personas valientes que mantuvieron viva la esperanza y que hicieron lo posible por construir la actual Agrupació Socialista de Oliva.

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Ana Morell, secretaria general del PSPV-PSOE, destacó que la Casa del Poble “es mucho más que un edificio; es una familia construida con esfuerzo, compromiso y militancia. Ponerle el nombre de Vicent es reconocer una vida entera de dedicación y un ejemplo de valores y compromiso que forman parte de nuestra identidad”.