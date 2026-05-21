La restauración del Monasterio de la Valldigna se centrará en cubiertas, balcones y estructuras dañadas por filtraciones

La Conselleria de Cultura ha dado más detalles sobre la gran intervención prevista en el Monasterio de Santa María de la Valldigna, en Simat. Cabe recordar que se trata de un proyecto que contará con una inversión de 1,2 millones de euros para impulsar la conservación y dinamización de este conjunto monumental.

Tres años después de la última gran intervención, el Consell ha redactado esta actuación que busca consolidar y poner en valor los inmuebles adyacentes a la plaza sur del monasterio, la muralla del recinto de clausura, el almacén del portal de la Xara y el edificio efímero. Además, y como explica el jefe del Servicio de Arquitectura y Apoyo Técnico Patrimonial, Ignacio Matoses, también se actuará de manera puntual en el palacio del Abad y en la capilla de Nuestra Señora de Gracia para reparar los desprendimientos que se han producido en los últimos años.

Los trabajos tienen como objetivo reparar los daños provocados por las filtraciones en varias estructuras del conjunto. La intervención se centrará especialmente en la cubierta del almacén del portal de Xara, que presenta un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo. Además de consolidar sus muros, se acondicionará el interior del edificio mediante la reparación de puertas y ventanas de madera, la renovación del pavimento y la mejora de la instalación eléctrica y de la iluminación, con el fin de recuperar su funcionalidad.

El edificio efímero también presenta un grave deterioro debido a la falta de estanqueidad de su cubierta durante años, una situación que ha provocado la degradación de su estructura y de los espacios interiores hasta dejar el inmueble inutilizable, según explican desde el área de Cultura. Por lo tanto, los trabajos buscan sustituir los elementos deteriorados para devolver la funcionalidad a este edificio.

Sin embargo, la actuación más destacable se centra en la restauración del frente sur de la muralla del recinto de clausura, que data del siglo XIV. Cultura intervendrá en un tramo de más de 120 metros de longitud, que fue construido con tapia de hormigón de cal y que actualmente presenta zonas con un grave deterioro. Tras su consolidación, el Consell instalará un sistema de iluminación rasante y de alta eficiencia energética que busca poner en valor el espacio.

Los otros dos enclaves donde se realizarán trabajos de reparación son el Palacio de Abad y la Capilla de Nuestra Señora de Gracia. En el primero, se reformarán las viguetas que simulan la cubierta, que también se han visto afectadas por los últimos episodios de lluvia. Por otra parte, se reformará la escalera y la estructura metálica del balcón. En cuanto al segundo emplazamiento, las actuaciones se referirán al desprendimiento puntual de un tramo de la cubierta.

La restauración de este conjunto monumental declarado Bien de Interés Cultural se desarrollarán al tiempo que la conselleria trabaja en la adjudicación del nuevo plan director, que, entre otros aspectos, debe guiar los trabajos de reparación, conservación y, a su vez, poner en valor los edificios que forman parte de este conjunto.

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El documento, del que el edificio carecía pese a ser propiedad de la Generalitat Valenciana desde 1991, también tiene como objetivo elaborar una documentación completa y actualizada del conjunto de interés, abordada desde disciplinas como la arquitectura, la historia y las bellas artes.