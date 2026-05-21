Sanidad rechaza la parcela prevista para ampliar el Centro de Salud del Grau de Gandia por riesgo de inundación

El Ayuntamiento de Gandia anunció hace unas semanas la cesión de una parcela municipal a la Conselleria de Sanidad para ampliar el Centro de Salud del Grau, una reivindicación histórica motivada por la elevada afluencia de usuarios, especialmente durante los meses de verano, cuando la población se multiplica y, con ello, también la demanda asistencial.

Sin embargo, Sanidad ha descartado esta parcela, prevista para albergar la ampliación del centro sanitario y que contaba con cerca de 3.900 metros cuadrados construidos, al considerar que se encuentra en una zona inundable.

En el informe emitido por el Consell se recoge que parte de la parcela donde actualmente se ubica el centro de salud está afectada por la zona de policía —la franja de 100 metros desde el límite del dominio público hidráulico— del barranco de Beniopa. El documento precisa que el punto más cercano se sitúa a unos 76 metros del límite del dominio público, aunque la ampliación proyectada se plantea hacia la zona más alejada del barranco.

Asimismo, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, Sanidad advierte de que tanto el actual centro de salud como la ampliación prevista se encuentran afectados por riesgo de inundación para periodos de retorno de 100 y 500 años. Además, siguiendo las directrices del PATRICOVA, el Consell indica que el ámbito está catalogado como zona de peligrosidad geomorfológica.

Tras analizar el solar, la Conselleria concluye que no es posible aceptar esta parcela, por lo que insta al Ayuntamiento a designar y ceder otro espacio que cumpla tanto con las necesidades asistenciales como con los requisitos técnicos establecidos.

“No hay interés”

La concejala de Sanidad, Liduvina Gil, ha recordado que el actual centro de salud ya se encuentra en una zona inundable. “Cuando nos reunimos ya lo comentamos. Ellos conocían perfectamente la situación”, afirma.

La edil recalca que el Ayuntamiento ha llevado a cabo distintos trabajos de adecuación y mantenimiento en el barranco de Beniopa para minimizar el riesgo de inundaciones. “Hemos hecho todo lo necesario para ampliar el centro de salud, pero parece que no hay voluntad de llevarlo a cabo”, denuncia.

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Ante esta negativa, Gil reclama a la Conselleria de Sanidad que plantee una alternativa viable. “Es una necesidad que arrastramos desde hace años, pero la ampliación no estaba presupuestada y ahora se escudan en esta cuestión”, concluye.